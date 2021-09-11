Các bước chỉnh sửa thông tin tiêm chủng vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

Để tạo thuận lợi và thống nhất trong việc tiếp nhận, điều chỉnh thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử.

Theo thông tin từ TTXVN, chiều 11/9, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Y tế huy động lực lượng hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân về việc đã tiêm vaccine nhưng thông tin chưa được cập nhật lên hệ thống hoặc thông tin sai.

Cụ thể, ông Từ Lương, người dân có thể chủ động phản ánh, bổ sung, điều chỉnh thông tin tại mục phản ánh thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Ông Từ Lương cho biết thêm: "Việc này không ảnh hưởng đến kết quả cấp "thẻ xanh", "thẻ vàng" theo kế hoạch chung của Thành phố. Tức là quyền lợi của người dân, lợi ích chính đáng của người dân sẽ được bảo đảm khi được cập nhật bổ sung lên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19".

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, để tạo thuận lợi và thống nhất trong việc tiếp nhận, điều chỉnh thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử.

Cụ thể, HCDC đóng kênh tiếp nhận của Trung tâm và thực hiện tiếp nhận thông tin điều chỉnh thông qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

Các bước điều chỉnh - Ảnh: HCDC

Để gửi yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, người dân cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập đường dẫn https://tiemchungcovid19.gov.vn, chọn mục “Phản ánh thông tin” (màu cam, phía bên phải giao diện website) hoặc truy cập đường dẫn https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report.

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (CMND/CCCD), tỉnh/thành phố … và lựa chọn loại phản ánh phù hợp.

Bước 3: Điền thông tin mũi tiêm và tải hình ảnh/file “Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19”.

Bước 4: Nhập mã xác nhận và bấm “Gửi phản hồi”.

Bước 5: Nhập mã OTP nhận được từ số điện thoại cung cấp tại bước 2 vào phần “Xác thực OTP” và bấm “Xác nhận” để kết thúc phản ánh.

Theo HCDC, cuối tháng 8/2021, Trung tâm đã triển khai kênh tiếp nhận thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của người dân TP.HCM để thực hiện điều chỉnh trên Sổ sức khỏe điện tử. Tính đến hết ngày 10/9 đã có hơn 350.000 lượt gửi thông tin điều chỉnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-buoc-chinh-sua-thong-tin-tiem-chung-vaccine-tren-cong-thong-tin-tiem-chung-covid-19-423781.html