Bão số 5 gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến hơn 20 nhà dân bị tốc mái, khẩn trương sơ tán công nhân ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3

Tính đến 15h chiều hôm nay, trên toàn huyện Phong Điền có 21 nhà dân bị tốc mái vì mưa lớn, gió giật mạnh do bão số 5 gây ra.

Theo thông tin từ Pháp luật Việt Nam, sáng 11/9, tại huyện Phong Điền trời mưa to kèm theo gió mạnh, có lúc xuất hiện lốc xoáy. Tính đến 15h chiều hôm nay, trên toàn huyện Phong Điền có 21 nhà dân bị tốc mái.

Người dân địa phương và UBND huyện Phong Điền, xã Điền Hòa ghi nhận có 10 nhà dân bị tốc mái, xã Phong Hải có 7 nhà, xã Phong Xuân 2 nhà và xã Phong Hiền 4 nhà. Mưa lớn cũng đã khiến một số thôn tại xã Phong Xuân bị chia cắt.

Một số nơi đã bị chia cắt do nước ngập sâu - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay, trước diễn biến của cơn bão số 5 đang đi vào đất liền, chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân cho gần 40 công nhân di chuyển khỏi khu vực thi công dự án để đảm bảo an toàn. Đây cũng là nơi đã xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng làm thiệt mạng 17 công nhân, đến nay 11 công nhân vẫn còn mất tích chưa tìm thấy ngày 12/10/2020.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, khu vực nhà máy thủy điện đã có công trình kiên cố song để đảm bảo an toàn cho công nhân, huyện chỉ đạo chủ đầu tư chỉ để lại vài công nhân trực tại khu vực này. Huyện cũng yêu cầu di chuyển các công nhân còn lại xuống dự án thủy điện Rào Trăng 4 hoặc di chuyển ra ngoài trước 17h ngày 11/9.

Nhiều nhà dân bị tốc mái - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Đến cuối giờ chiều hôm nay, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản đã thực hiện công tác di dời dân, chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết sẽ ban hành lệnh cấm người dân ra đường khi có gió mạnh, dự kiến trong đêm 11 và sáng ngày 12/9, hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều.

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