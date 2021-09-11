TP.HCM: Sau chợ Bình Điền, thành phố sẽ tiến tới mở cửa chợ đầu mối Hóc Môn và Thủ Đức

Xã hội 11/09/2021 18:40

Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết sau chợ Bình Điền, thành phố sẽ tiến tới mở cửa chợ đầu mối Hóc Môn và Thủ Đức để đảm bảo cung ứng hàng hóa.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, tại Diễn đàn trực tuyến Kết nối nông sản chủ đề “Kết nối cung cầu thực phẩm tươi sống cho TP.HCM” do Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 11/9, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết sau chợ Bình Điền, thành phố sẽ tiến tới mở cửa chợ đầu mối Hóc Môn và Thủ Đức để đảm bảo cung ứng hàng hóa.

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Chợ đầu mối Thủ Đức - Ảnh: Internet

Theo ông Hiệp, hiện chợ Bình Điền đã được mở trở lại, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra. Chợ Hóc Môn chưa mở được vì đang trong thời gian thẩm định lại phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nếu đủ điều kiện thì mới triển khai.

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết đơn vị này đã xây dựng phương án bán hàng đảm bảo an toàn trong mùa COVID-19.

Sau 15/9, TP.HCM có nhiều kế hoạch từng bước mở rộng thị trường, đảm bảo an toàn y tế. Vì vậy, sắp tới phải có diễn đàn trực tuyến để kết nối chợ Bình Điền với các địa phương.

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Từ khóa:   chợ đầu mối mở cửa chợ đầu mối COVID-19

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