Bà chủ 'chiêm bao' đột ngột ra 'tối hậu thư', cảnh cáo gay gắt một đối tượng, tuyên bố sẽ khởi kiện 'đến nơi, đến chốn'

Cách đây ít phút, bà Phương Hằng bất ngờ có bài đăng dài cảnh cáo gay gắt một đối tượng "có tick xanh" và tuyên bố sẵn sàng khởi kiện.

Giữa bão sao kê ồn ào, náo loạn MXH mấy ngày gầy đây, bà Phương Hằng bất ngờ có thông báo cảnh cáo cực gắt một đối tượng. Nữ đại gia thậm chí còn tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc và khởi kiện "đến nơi, đến chốn". Bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trên trang cá nhân của nữ thư ký thân cận, bà củ Đại Nam gửi "tối hậu thư" đến một tài khoản có tên Nguyễn Phương Hằng về hành vi giả mạo để bình luận khắp các "mặt trận".

Nữ đại gia viết: "Tôi đã tuyên bố rất rõ trên sóng livestream, tôi đã khóa tài khoản Facebook cá nhân (chính chủ có tick xanh) và hiện tại tôi cũng không hoạt động bất cứ fanpage nào. Tất cả những tài khoản Facebook cá nhân lập ra mang tên Nguyễn Phương Hằng đều không phải của tôi. Nên mọi phát ngôn tuyệt đối không xuất phát từ tôi và nếu có bất kì chuyện gì xảy ra liên quan đến những tài khoản giả mạo này, tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ nhờ pháp luật can thiệp với cá nhân/tổ chức đang sử dụng những tài khoản/fanpage này". Về tài khoản Nguyễn Phương Hằng "fake" đăng kèm bài viết, bà chủ Đại Nam gay gắt cảnh cáo: "Riêng fanpage có tick xanh này, giả mạo rất bài bản, cố ý sử dụng hình ảnh của tôi, tạo tick xanh để cố tình đánh lừa mọi người rằng đó là tôi.

Tài khoản này cố ý mạo danh tôi và còn có ý giả mạo đại diện cho những phát ngôn của tôi. Tôi cảnh cáo, và sẽ làm tới cùng nếu tôi còn thấy xuất hiện bất cứ bình luận nào từ tài khoản này kể từ thời điểm này. Đừng lợi dụng cơ hội câu chuyện của tôi để đạt được những mục đích riêng trên mạng xã hội! Tôi không cho phéo và sẽ khởi kiện. Tôi sẽ thu thập đầy đủ bằng chứng về quá trình thay đổi tên gọi fanpage thành tên tôi, những nội dung bình luận giả mạo tôi, và sẽ gửi khẩn cấp đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra". Hình ảnh trang giả mạo bị bà Hằng 'réo tên' - Ảnh: FBNV Theo ảnh đăng tải kèm bài viết, tài khoản được cho là giả mạo này có tới hơn 244 nghìn người theo dõi và có tick xanh, ngoài ra tài khoản này cũng có những bình luận tại các trang MXH khác về vấn đề sao kê nóng hổi gần đây. Hiện bài đăng của nữ đại gia vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chu-chiem-bao-dot-ngot-ra-toi-hau-thu-canh-cao-gay-gat-mot-doi-tuong-tuyen-bo-se-khoi-kien-den-noi-den-chon-423704.html