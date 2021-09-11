Vụ cô gái khoe được tiêm vắc-xin Pfizer 'nhờ ông anh': Phó chủ tịch phường thêm vào danh sách sai quy định

Liên quan đến vụ cô gái khoe được tiêm vắc-xin "nhờ ông anh", UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.T.N - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú - để làm quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 11/9, UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.T.N - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú - để làm quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định.

Trước đó, tại địa phương xuất hiện tài khoản của cô gái tên L.C.T.H (26 tuổi) đăng trên mạng xã hội Facebok nội dung "đã đủ 2 mũi vững tâm" kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận tiêm mũi 2 vắc-xin Pfizer. Theo giấy xác nhận, H. tiêm vắc-xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào hôm 6/9, do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Dưới bình luận, có người đặt câu hỏi sao được tiêm vắc-xin Pfizer thì H. trả lời "em xin người ta", "tui xin ông anh nè".

Bình luận của cô gái với bạn bè - Ảnh: Internet

Quận Ninh Kiều có chủ trương những người trực tiếp làm công tác truy vết thì những người trong gia đình của họ được ưu tiên tiêm. Người thân ở đây được hiểu là những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp hằng ngày, cũng có thể không phải anh chị em ruột nhưng phải ở chung nhà.

Sau vụ việc này, UBND quận Ninh Kiều đã yêu cầu phường An Phú làm báo cáo và thanh tra, xác minh nhân thân của H. Qua kết quả thanh tra của UBND quận Ninh Kiều, H. không phải là người thân của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm vắc-xin là do ông N.T.N đã đưa vào sai quy định.

Tin bão số 5: Thừa Thiên - Huế thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay 11/9, tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu xuất hiện những đợt mưa rất to kèm với gió mạnh, đặc biệt ở vùng ven biển. Lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương sẵn sàng các phương án chống bão số 5.

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