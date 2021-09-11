Vụ cô gái khoe được tiêm vắc-xin Pfizer 'nhờ ông anh': Phó chủ tịch phường thêm vào danh sách sai quy định

Xã hội 11/09/2021 18:14

Liên quan đến vụ cô gái khoe được tiêm vắc-xin "nhờ ông anh", UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.T.N - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú - để làm quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 11/9, UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông N.T.N - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú - để làm quy trình kỷ luật cán bộ theo quy định.

Trước đó, tại địa phương xuất hiện tài khoản của cô gái tên L.C.T.H (26 tuổi) đăng trên mạng xã hội Facebok nội dung "đã đủ 2 mũi vững tâm" kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận tiêm mũi 2 vắc-xin Pfizer. Theo giấy xác nhận, H. tiêm vắc-xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào hôm 6/9, do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Dưới bình luận, có người đặt câu hỏi sao được tiêm vắc-xin Pfizer thì H. trả lời "em xin người ta", "tui xin ông anh nè".

tiem vac-xin 1
Bình luận của cô gái với bạn bè - Ảnh: Internet

 

Quận Ninh Kiều có chủ trương những người trực tiếp làm công tác truy vết thì những người trong gia đình của họ được ưu tiên tiêm. Người thân ở đây được hiểu là những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp hằng ngày, cũng có thể không phải anh chị em ruột nhưng phải ở chung nhà.

Sau vụ việc này, UBND quận Ninh Kiều đã yêu cầu phường An Phú làm báo cáo và thanh tra, xác minh nhân thân của H. Qua kết quả thanh tra của UBND quận Ninh Kiều, H. không phải là người thân của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm vắc-xin là do ông N.T.N đã đưa vào sai quy định.

Tin bão số 5: Thừa Thiên - Huế thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay

Tin bão số 5: Thừa Thiên - Huế thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay

11/9, tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu xuất hiện những đợt mưa rất to kèm với gió mạnh, đặc biệt ở vùng ven biển. Lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương sẵn sàng các phương án chống bão số 5.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm vắc-xin khoe tiêm vắc xin nhờ ông nah vaccine Pfizer

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số