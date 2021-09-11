Liên quan đến vụ việc bé trai bị điện giật tử vong, báo cáo của trường Tiểu học Thái Thịnh cho biết, sau khi hết tiết 2 môn Tin học, cô giáo chủ nhiệm vào phòng học trực tuyến nhưng không thấy học sinh nên đã gọi điện cho phụ huynh.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị điện giật tử vong xảy ra vào sáng ngày 10/9, Thanh Niên thông tin thêm, theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh gửi các cơ quan chức năng, cháu H.H.D. là học sinh lớp 5B. Theo gia đình trao đổi với nhà trường, cháu mất tại nhà khoảng 7h30 sáng 10/9. Thời điểm đó, mẹ cháu đi làm, bố cháu ra ngoài có việc riêng, ở nhà chỉ có H.H.D và em gái đang học lớp 3.

Theo lịch học trực tuyến của lớp 5B thì 7h50 phút học sinh vào học để điểm danh và 8h bắt đầu học. Buổi sáng hôm xảy ra vụ việc, do đường truyền mạng không ổn định nên cô giáo chủ nhiệm và một số học sinh không vào được phòng học trực tuyến vào đầu giờ.

Sau khi hết tiết 2 môn tin học, khoảng 9h15 phút, cô giáo vào phòng học online nhưng không thấy học sinh nên đã gọi điện cho phụ huynh nhưng không liên lạc được.

Khoảng 11h cùng ngày, có phụ huynh khác trong lớp 5B biết tin và báo với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên này đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường đã cử đại diện ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi, chia buồn và cùng gia đình tổ chức lễ tang cháu H.H.D.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội nguyên nhân ban đầu khiến nam sinh H.H.D. gặp nạn do học sinh này dùng que ngoáy tai bằng sắt, chọc một đầu vào dây nguồn laptop rồi cầm chọc vào ổ điện dẫn đến tử vong. Ngay trong ngày 10/9, thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh bị tai nạn, đồng thời chỉ đạo ngành GD-ĐT Đống Đa và nhà trường thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình học sinh.

Bão Côn Sơn vào biển Đông, gió mạnh giật tung chốt kiểm dịch Covid-19 Các chiến sĩ thuộc lực lượng chống dịch dù đã cố gắng níu giữ nhưng những trận gió lớn do ảnh hưởng từ bão Côn Sơn đã giật tung chốt kiểm dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-truong-bao-cao-vu-be-trai-bi-dien-giat-tu-vong-thoi-diem-co-giao-phat-hien-khong-thay-hoc-sinh-dau-khong-lien-lac-duoc-voi-phu-huynh-423700.html