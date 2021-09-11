Sáng 11/9, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính, phân bố ở quận Thanh Xuân và quận Đống Đa

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 11/9, thành phố chỉ ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 11/9, thành phố chỉ ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19, đều tại khu cách ly, phân bố ở quận Thanh Xuân và quận Đống Đa.

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T.T.N, nam, sinh năm 1946, địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.T, nam, sinh năm 2005, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) bệnh nhân N.T.B.T. Ngày 26/8 được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.727 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.139 ca.

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