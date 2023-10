Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về việc khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19, lưu ý đặc biệt 6 đối tượng

- Tiền sử mắc COVID-19.

- Tiền sử suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị hóa trị, xạ trị.

- Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông.

- Phụ nữ mang thai (nếu có) hoặc đang cho con bú:

Đối với phụ nữ mang thai: Hỏi tuổi thai. Giải thích nguy cơ/lợi ích, chỉ nên cân nhắc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai ≥13 tuần khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi. Với vaccine Sputnik V không tiêm cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cũng lưu ý, việc đánh giá lâm sàng phát hiện các bất thường về dấu hiệu sống gồm phát hiện các bất thường về dấu hiệu như: đo thân nhiệt tất cả những người đến tiêm; đo huyết áp đối với người có tiền sử tăng huyết áp/ huyết áp thấp; người có bệnh nền liên quan đến bệnh lý tim mạch, người trên 65 tuổi; đo mạch, đếm nhịp thở ở người có tiền sử suy tim hoặc phát hiện bất thường như đau ngực, khó thở…

Như vậy, từ nay việc đo huyết áp tất cả những người đến tiêm chủng đã không áp dụng, chỉ thực hiện với một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, quá trình khám sàng lọc cần lưu ý 6 đối tượng sau: Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác; Người có bệnh nền, bệnh mạn tính; Người mất tri giác, mất năng lực hành vi; Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu; Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần;

Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: Nhiệt độ <35, 5 độ C và >37,5 độ C; Mạch: < 60 lần/phút hoặc > 100 lần/phút; Huyết áp tối thiểu < 60 mmHg hoặc > 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế); Nhịp thở > 25 lần/phút.

Những đối tượng trên phải khám thận trọng và kỹ lưỡng, còn với những đối tượng có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng; Đang mắc bệnh cấp tính; Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần cần trì hoãn chủng.