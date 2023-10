Phát hiện tụ điểm sinh hoạt trái phép của 'Hội thánh của Đức chúa trời mẹ', thu giữ nhiều tang vật liên quan

Cơ quan công an thu giữ 3 quyển Kinh thánh, hơn 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị, các tấm khăn trùm đầu màu trắng, nước thánh… tại một tụ điểm Hội thánh của Đức chúa trời 'mẹ'.

Dẫn tin từ báo Dân Sinh, chiều 10/9, Cơ quan Công an TP. Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo Hội thánh của Đức chúa trời mẹ tại phòng trọ số 5, nhà trọ 4/47 Lương Văn Can thuộc phường An Cựu. Các đối tượng hoạt động trái phép, gồm: Hồ R. (SN 1993), Lê Thị Khánh Huyền (SN 1996, cùng tạm trú tại đường Lương Văn Can) và Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, học sinh, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ).

Đối tượng cầm đầu - Ảnh: Công an nhân dân

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 3 quyển Kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ với số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác.

Tang vật tại hiện trường - Ảnh: Dân Sinh

Theo cơ quan công an, sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tổ chức tự xưng là "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" đã manh nha hoạt động trở lại. Số thống kê chưa đầy đủ cho thấy, hiện nay trên địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 220 đối tượng tổ chức, người tham gia sinh hoạt Hội thánh của đức chúa trời mẹ. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc vào Huế, thuê phòng trọ hoạt động. Để đánh lừa người dân, các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán, kinh doanh tự do…

Hiện nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng "Hội thánh của đức chúa trời mẹ". Đồng thời khuyến cáo người dân cần phải hết sức tỉnh táo, không tham gia vào tổ chức vi phạm này, tránh tình trạng tan cửa nát nhà, vừa vi phạm pháp luật, vừa "tiền mất, tật mang".

