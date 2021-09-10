Người phụ nữ không đeo khẩu trang, 'trình diễn' kỹ năng 'ăn vạ' tại điểm xét nghiệm, lớn tiếng đòi xe cứu thương đến đón

Người phụ nữ không đeo khẩu trang gây náo loạn điểm xét nghiệm Covid-19 đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Điều khiến dư luận phẫn nộ chính là cách hành xử và muôn vàn kiểu ăn vạ của người này.

Suốt nhiều tháng nay, tình hình dịch bệnh phức tạp gây ra không ít khó khăn cho cơ quan chức năng và người dân. Sức khỏe, công việc, bị ảnh hưởng dẫn đến đời sống cũng vướng phải nhiều bất cập. Song người dân vẫn một lòng phối hợp cùng lực lượng y tế, cán bộ phòng dịch để sớm đẩy lùi Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn tồn đọng nhiều trường hợp chai lỳ, chống đối với rất nhiều lý do và "chiêu trò". Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ không đeo khẩu trang gây náo loạn điểm xét nghiệm Covid-19 đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Điều khiến dư luận phẫn nộ chính là cách hành xử và muôn vàn kiểu ăn vạ của người này.

Trong clip, người phụ nữ nằm úp mặt giữa đường liên tục la hét đòi xe cấp cứu. Cạnh đó, đội dân quân tự vệ cùng một chiến sĩ công an cố gắng đỡ và khuyên nhủ chị nhưng bất thành vì người này liên tục giãy giụa và la lối. Sau đó, người này đột nhiên đứng dậy như chưa có chuyện gì. Tuy nhiên, khi các anh công an và dân quân đi tới đỡ thì người phụ nữ lại vờ loạng choạng, té ngã sang bên đường. Hết nằm sấp lại chuyển sang nằm nghiêng - Ảnh cắt từ clip Thậm chí, chị ta còn liên tục gào thét: "Tao quậy ít tụi bây nói tao, quậy nhiều cũng nói. Bây giờ tao làm gì để vừa lòng tụi bây. Tại sao không mang xe (xe cấp cứu) lại đón tao?".

Nói xong, người này bỏ đi thì lực lượng chức năng vội đuổi theo. Tiếp tục màn trình diễn "kỹ năng ăn vạ", người phụ nữ lại kêu trời rồi ngã quỵ xuống đường. Mặc cho lực lượng chức năng càng khuyên nhủ đứng dậy, người phụ nữ càng nằm im. Người phụ nữ nằm một lúc rồi bật dậy hỏi: "Bây giờ tao hỏi tụi bây lần cuối cùng, có cho tao lên xe đó ngồi không?". Để ngăn hành động bất thường của người phụ nữ, chiến sĩ công an đáp: "Chị đợi lát, tý nữa xe xuống đưa". Người phụ nữ đột ngột bỏ chạy - Ảnh cắt từ clip Thế nhưng người phụ nữ này không giữ được bình tĩnh mà đã phá ghế ở điểm xét nghiệm rồi tháo chạy khiến lực lượng chức năng lại phải truy đuổi theo. Khi chạy được khoảng 100m, người phụ nữ cuối cùng cũng đã bị khống chế. Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc và người phụ nữ sẽ bị xử lý như thế nào. Tuy nhiên ngay sau khi đoạn clip được phát tán trên MXH đã có vô số lời chỉ trích về phía người này. Thái độ và lời nói của chị khiến cư dân mạng không thể chấp nhận được.

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