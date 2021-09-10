Hé lộ loạt ảnh hiếm hoi của ái nữ 'cành vàng lá ngọc' duy nhất nhà bà chủ Đại Nam: Netizen soi ngay ra điểm 'đúc từ một khuôn'

Xã hội 10/09/2021 07:35

CĐM bất ngờ "đào" được loạt ảnh hiếm hoi về ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng.

Bên cạnh những màn livestream tranh đấu "căng như dây đàn", cuộc sống của bà Phương Hằng cũng rất được dư luận quan tâm, chú ý. Đặc biệt những "cậu ấm, cô chiêu" nhà nữ đại gia khiến dân tình không khỏi xôn xao mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ. Bà chủ Đại Nam có một cô con gái duy nhất nên có lẽ vì vậy mà nữ đại gia rất kín kẽ trong việc chia sẻ hình ảnh của ái nữ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại buổi ký kết về quỹ từ thiện của gia đình ông bà chủ Đại Nam với bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM bất ngờ bị đào lại. Đáng chú ý, trong một vài khung hình xuất hiện "lấp ló" gương mặt "sao y bản chính" của nữ đại gia. Netizen nhanh chóng nhận ra đó chính là cô con gái riêng của bà Phương Hằng.

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Cô bé thừa hưởng đường nét khuôn mặt từ mẹ - Ảnh: Internet

Cụ thể, đoạn video đã ghi hình cách đây khá lâu, nằm trong các hoạt động thiện nguyện của vợ chồng ông Dũng "lò vôi". Tại thời điểm đó cả cô con gái tên Natalie và cậu út Hằng Hữu còn khá nhỏ. 

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Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Natalie - Ảnh: Internet

Không giống như em trai Huỳnh Hằng Hữu, Natalie là cô bé cực kì kín tiếng trên MXH. Theo những chia sẻ từ bà chủ Đại Nam, ái nữ của nữ Đại Nam được mẹ cho đi du học từ khi còn nhỏ nên rất thông minh và nhạy cảm. 

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Cô con gái duy nhất của bà Phương Hằng trưởng thành, phổng phao ra dáng thiếu nữ - Ảnh: Internet

Hiện tại Natalie đang ở Việt Nam cùng gia đình, thi thoảng cũng xuất hiện trong một số dịp đặc biệt. Ngay khi những hình ảnh thuở bé của ái nữ nhà bà chủ Đại Nam được tìm thấy, netizen đã ngay lập tức khẳng định cô bé thừa hưởng gương mặt bầu bĩnh và đường nét như "đúc từ một khuôn" với bà Phương Hằng.

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

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