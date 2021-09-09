SỐC: Bà chủ 'chiêm bao' bất ngờ kể chuyện cặp đôi 'Công Dơn' và 'Thủy Tề' có sở thích 'sát phạt' trên 'chiếu đỏ đen', thua cả trăm nghìn đô?

Xã hội 09/09/2021 21:12

Trong livestream tối nay, bà Phương Hằng vừa tiết lộ thêm một câu chuyện động trời về cặp đôi Công Dơn - Thủy Tề khiến CĐM "đoán già đoán non".

Sau nhiều ngày gây bão dư luận bằng việc châm ngòi cuộc chiến sao kê, tối nay, bà Phương Hằng lại tiếp tục xuất hiện trên sóng livestream và tiết lộ nhiều câu chuyện động trời.

Bên cạnh những phát ngôn gay gắt về "kèo thơm" 50 tỷ với Trấn Thành, nữ đại gia bất ngờ "vắt chéo chân" kể chuyện về 2 nhân vật "bí ẩn" mang tên Công Dơn - Thủy Tề.

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Bà Phương Hằng trong buổi phát sóng tối nay - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà chủ Đại Nam nói: "Có một cái tin này vui lắm nè quý vị. Anh Công Dơn với chị Thủy Tề đi đánh bài ở trên du thuyền bên quận 2 á quý vị. Một đêm thua hai - ba trăm ngàn đô nha quý vị". 

Kèm theo chia sẻ gây sốc này, nữ đại gia cũng đặt ra câu hỏi cho cặp đôi bí ẩn này: "Tiền ở đâu mà đi đánh bài thua 200 - 300 nghìn đô mỗi đêm? Quý vị nghe có thấy sốc chưa. Đặc biệt anh Công Dơn với chị Thủy Tề thích đánh bài lắm, chạy du thuyền ra giữa sông, đánh tới sáng, 2-3 ngày đêm rồi đi về. Tiền nhiều quá mà".

Tiết lộ này của bà chủ "chiêm bao" đã khiến CĐM vô cùng sốc và liên tục bàn tán xôn xao về danh tính của 2 nhân vật này. 

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Nữ đại gia có nhiều phát ngôn gây sốc - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên buổi livestream của nữ đại gia xuất hiện những nhân vật "lạ" như thế này. Trước đó, "Phi Phi cô nương" hay "Lý Nhã Ra Nhã Vô" cũng từng khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. 

Hiện những phát ngôn trong buổi phát sóng của bà Phương Hằng vẫn đang thu hút sự quan tâm của CĐM. 

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

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