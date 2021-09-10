Series 'vườn sao kê' ầm ĩ MXH, dư luận bàn tán rôm rả: 'Mùa lũ mới lại về, không có nghệ sĩ thì ai sẽ giúp dân đây?'

Xã hội 10/09/2021 15:55

Những vấn đề gây tranh cãi xoay quanh chuyện nghệ sĩ làm từ thiện liên tục nổ ra trên các diễn đàn lớn nhỏ. Một trong số đó, không thể không nhắc đến câu hỏi muôn thuở mỗi mùa lũ về: "Không có nghệ sĩ thì ai sẽ giúp dân đây?".

Hai tuần qua, một nữ Youtuber liên tục gọi tên nhiều nghệ sĩ trên MXH, làm rộ lên tin đồn họ "ăn chặn" từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng tiền từ thiện cho đợt lũ lụt miền Trung năm 2020 khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán. 

Cũng từ đó hàng loạt những vấn đề gây tranh cãi liên tục nổ ra trên các diễn đàn lớn nhỏ. Một trong số đó, không thể không nhắc đến câu hỏi muôn thuở mỗi mùa lũ về: "Không có nghệ sĩ thì ai sẽ giúp dân đây?".

Không thể phủ nhận những đóng góp đầy ý nghĩa của giới nghệ sĩ Việt trong những chuyến thiện nguyện. Bất kể mùa lũ hay những lúc người dân gặp khó khăn, nhiều nghệ sĩ đã bỏ công, bỏ sức đi lại như "con thoi" để hỗ trợ người dân. Những cái tên quen thuộc như Quyền Linh, Việt Hương, Đại Nghĩa, Thủy Tiên, Trịnh Kim Chi, Hoài Linh... gây được nhiều thiện cảm. Tuy nhiên trong quá trình từ thiện không thể tránh được còn sai sót và gây tranh cãi. Đặc biệt, thời gian vừa rồi vấn đề sao kê khiến dư luận phải tự đặt câu hỏi về tính minh bạch. 

Trên MXH, một số bài viết được cho là của một bộ phận người dân sinh sống tại miền Trung cũng đã lên tiếng và nêu rõ quan điểm. Cụ thể, một bài viết với nội dung bàn về vấn đề này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. 

Cụ thể, chủ nhân bài viết tự xưng là một người dân ở vùng lũ Nghệ An cho hay: "Em là người con Thanh Chương chứng kiến mùa lũ lớn năm trước. Không có nghệ sĩ thì vẫn luôn tồn tại các nhà hảo tâm và MTQ trên cả nước, các nhóm từ thiện... và chính quyền". Người này đã tự đặt ra hàng loạt câu hỏi như: "Sau lụt ai về nhà đó, ai là người ở lại khắc phục thiên tai? Ai lợp lại mái nhà cho dân? Ai là người cào bùn, chặt cây cối để các cháu học sinh trở lại mái trường? Ai là người đã giúp nông dân thu hoạch khoai sắn kịp thời kẻo củ ngâm nước nhiều bị úng hư hỏng?" rồi chốt lại bằng một câu trả lời ngắn gọn: "Xin thưa, đó là lực lượng Quân đội, nhà nước và chính quyền. Là nhân dân tương trợ lẫn nhau, là các tình nguyện viên..."

Về vấn đề minh bạch khi đi từ thiện của nghệ sĩ, cá nhân này cho rằng không khẳng định ai đúng ai sai, tuy nhiên chỉ cần sao kê tất cả sẽ rõ ràng mười mươi. 

Bài viết đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng và nổ ra một cuộc tranh cãi. Nhiều ý kiến hoàn toàn đồng tình và cho rằng không phủ nhận đóng góp của giới showbiz, song những hy sinh lớn lao nhất phải kể đến những chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan ban ngành địa phương. 

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Cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ đi làm từ thiện nhưng đăng ảnh PR bản thân quá nhiều - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ quan điểm cho rằng nghệ sĩ Việt là cầu nối để các MTQ hỗ trợ cho người dân. Chính vì vậy không thể vì vụ ồn ào sao kê mà đánh đồng và bác bỏ công lao của họ.

Mặc dù bài viết chỉ mang quan điểm cá nhân tuy nhiên cũng đã gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Việc nghệ sĩ tham gia từ thiện vẫn đang tiếp tục trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận.

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Từ khóa:   từ thiện nghệ sĩ từ thiện sao kê

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