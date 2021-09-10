Đang học trực tuyến, bé trai 10 tuổi ở Hà Nội cắm vật nhọn vào ổ điện dẫn đến tử vong tại chỗ

Xã hội 10/09/2021 13:57

Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 10/9, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật thiệt mạng khi đang học trực tuyến.

Đại diện Công an quận Thanh Xuân xác nhận vụ việc xảy ra sáng cùng ngày. Thông tin ban đầu, nạn nhân là bé trai khoảng 10 tuổi.

Thời điểm xảy ra vụ việc hai anh em đang học trực tuyến ở nhà. Người anh cầm một vật cắm vào ổ điện dẫn đến bị điện giật. Người em liền hô hoán, tuy nhiên khi người lớn có mặt thì cháu bé không qua khỏi.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Vnexpress, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau buổi lễ khai giảng online hôm 5/9, các trường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp để khởi động năm học mới. Ngày 6/9, học sinh sẽ bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến để dảm bảo an toàn trong mùa dịch căng thẳng và diễn biến phức tạp.

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