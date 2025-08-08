Từ ngày 5-7/8/2025, Pfizer Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) đã tổ chức chuỗi hội thảo khoa học "Tối ưu hóa dự phòng bệnh não mô cầu xâm lấn: Từ bằng chứng lâm sàng đến dữ liệu đời thực" tại TP.HCM và Hà Nội. Chương trình cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong công tác dự phòng bệnh não mô cầu xâm lấn.

Bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, bệnh não mô cầu xâm lấn có thể gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não nghiêm trọng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến hơn 50%. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải dịch tiết mũi, hầu, họng bắn ra từ người mang vi khuẩn (người bệnh và người lành mang trùng).

PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa, Trưởng Bộ môn Khoa học Y sinh – Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, chia sẻ tại sự kiện.

PGS.TS.BS. Cao Hữu Nghĩa, Trưởng Bộ môn Khoa học Y sinh – Viện Pasteur TP. HCM, chia sẻ: "Theo hướng dẫn dự phòng bệnh não mô cầu của Hội Y học dự phòng Việt Nam, để phòng bệnh do não mô cầu, cần chủ động phòng ngừa sớm, ưu tiên nhóm nguy cơ cao là trẻ em (đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi), thanh thiếu niên, người lớn tuổi người có bệnh nền, và những người sống hoặc làm việc ở những nơi tập trung như trường học, nhà dưỡng lão, doanh trại quân đội...".

Bên cạnh tiêm chủng, giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng bệnh não mô cầu, các chuyên gia tại hội thảo còn khuyến nghị kết hợp các biện pháp dự phòng khác để nâng cao hiệu quả bảo vệ. Khi có tiếp xúc với người mắc bệnh, cần tuân theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Đồng thời, nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, súc miệng và vệ sinh mũi họng. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục và đảm bảo không gian sống thông thoáng cũng giúp tăng cường đề kháng. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp

30 nhà sư rời Thiếu Lâm Tự khi trụ trì mới cấm biểu diễn võ tăng, xoá mã QR quét tiền công đức, dẹp kinh doanh trong chùa… Ngày 29/7/2025, Thiền sư Thích Ấn Lạc tiếp nhận chức trụ trì Thiếu Lâm Tự thay cho Thích Vĩnh Tín, người đang bị điều tra. Theo tờ Sina, chỉ 3 ngày sau khi nhậm chức, ngôi cổ tự nghìn năm này lập tức thay đổi mạnh mẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-uu-hoa-du-phong-benh-nao-mo-cau-xam-lan-739314.html