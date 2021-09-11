Tin bão số 5: Thừa Thiên - Huế thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 11/9, tại Thừa Thiên - Huế bắt đầu xuất hiện những đợt mưa rất to kèm với gió mạnh, đặc biệt ở vùng ven biển.

Người dân cũng thu hoạch lúa cùng các loại nông sản, thủy sản khác chạy bão, tranh thủ mua lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu, đèn pin...

Tại xã Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang), Quảng Công (huyện Quảng Điền) thì đến trưa cùng ngày, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, lực lượng chức năng đang tuyên tuyền về công tác chống bão số 5 , đồng thời sẵn sàng các phương án sơ tán người dân trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn.

Người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão số 5, trong đó huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng trước các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thôn Tân An (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) nằm giáp biển, có hơn 40 hộ cần được di dời đến vùng an toàn.

Trong tối 10/9, lực lượng chức năng đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tự nguyện di dời.

Ngoài ra, mỗi khu vực dân cư tổ chức lực lượng xung kích để tham gia hỗ trợ người dân chằng chống, bảo vệ nhà cửa; chú ý quan tâm đến các nhà có người đang là F0, F1 đang phải đi điều trị hoặc cách ly tập.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sẵn sàng công tác phòng chống bão lũ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Còn tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang) gần 50 tàu thuyền đã được kêu gọi vào bờ tránh trú bão và được sắp xếp bến bãi cho ngư dân neo đậu đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng hướng dẫn, phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho số phương tiện của ngư dân.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết bão số 5 có thể gây ra gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8 từ đêm 11-9. Dự báo có đợt mưa lớn với tổng lượng mưa từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm nên đề phòng ngập cục bộ, sạt lở đất, lũ quét.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các địa phương triển khai ứng phó với bão số 5 và hoàn thành trước 17 giờ ngày 11/9. Người dân hạn chế ra đường từ 14 giờ chiều nay. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ ban hành lệnh cấm ra đường khi có gió mạnh, dự kiến trong đêm 11 và sáng ngày 12/9.