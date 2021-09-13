Cụ thể, chiều 12/9, Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1995), nữ tiếp viên hàng không làm tình nguyện viên tại Trung tâm H.O.P.E., Bệnh viện Hùng Vương, cho biết mình đã mắc Covid-19. Hằng có khá nhiều triệu chứng bệnh, cô sốt cao, khô rát họng, ngạt mũi, mất vị giác, mệt mỏi và thiếu tỉnh táo.

Theo thông tin từ Zing News, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết có 3 bảo mẫu tại Trung tâm H.O.P.E. nhiễm Covid-19 , 22 người khác trở thành F1. May mắn 70 trẻ sơ sinh tại đây vẫn âm tính, sức khỏe tốt.

Nguyễn Huỳnh Anh Hoa (sinh năm 1989) cũng là một bảo mẫu của Trung tâm H.O.P.E. mắc Covid-19. Hoa cho biết rất bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm bởi bản thân không có triệu chứng. Nữ nhân viên văn phòng xin được điều trị tại nhà.

Mặc dù bàng hoàng và lo lắng khi bản thân nhiễm Covid-19, song cả 3 bảo mẫu đều thực hiện nghiêm túc quá trình cách ly, điều trị và mong muốn được quay trở lại Trung tâm chăm sóc cho các em nhỏ.

Liên quan đến 3 trường hợp F0 tại trung tâm, TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết: "Trước khi làm việc tại Trung tâm, các bảo mẫu đã có quả xét nghiệm 2 lần âm tính nCoV. Ngoài ra, các bạn cũng được xét nghiệm định kỳ hàng tuần. Theo tôi, rất nhiều khả năng các bạn mới bị nhiễm virus. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác định chính xác nguồn lây. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp F0, F1, chúng tôi đã có hướng dẫn để các bạn cách ly tại nhà hoặc vào khu cách ly. Có một bạn F0 được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 16, 2 F0 khác tự điều trị tại nhà".

Những bảo mẫu tại trung tâm - Ảnh: Zing News

Hiện Trung tâm có 40 bảo mẫu làm việc ở vòng trong, trực tiếp chăm sóc cho các em bé và gần 20 TNV khác làm các công việc vòng ngoài như giặt đồ, rửa bình sữa, xử lý vệ sinh.

Cũng theo bà Tuyết, toàn bộ 70 trẻ hiện ở Trung tâm H.O.P.E. đều âm tính nCoV, sức khỏe tốt. Bệnh viện Hùng Vương sẽ hỗ trợ, chăm sóc hết khả năng và mong mỏi các bé sẽ sớm được trở về với gia đình.

Dẫn tin từ Trang điện tử Đảng Bộ TP.HCM, ngày 25/8, Trung tâm H.O.P.E, đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.HCM do Bệnh viện Hùng Vương thành lập chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị nhiễm Covid-19 về cả vật chất và tinh thần trong giai đoạn chưa được gia đình đón về.