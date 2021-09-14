Thông tin mới nhất vụ 15 người 'chen chúc' trong thùng đông lạnh của xe để thông chốt kiểm dịch

Xã hội 14/09/2021 14:25

Liên quan đến vụ việc 15 người "chen chúc" nhau trong thùng đông lạnh của xe ô tô để thông chốt, sáng 14/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết sức khỏe của 15 người đã ổn định và đang được chăm sóc chu đáo trong khu cách ly ở huyện Hàm Tân.

Liên quan đến vụ việc 15 người "chen chúc" nhau trong thùng đông lạnh của xe ô tô để thông chốt vào khuya 12/9, Zing News thông tin, sáng 14/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết sức khỏe của 15 người đã ổn định và đang được chăm sóc chu đáo trong khu cách ly ở huyện Hàm Tân.

Về kế hoạch đưa 15 người này về quê, ông Minh cho biết địa phương đã liên lạc với lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thống nhất kế hoạch để đưa đón người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ngoài gửi văn bản cho 3 tỉnh trên đề nghị phối hợp, tỉnh đã chủ động liên lạc để trao đổi phương án, thống nhất kế hoạch và nhận được sự đồng thuận của cả 3 địa phương trên.

thung dong lanh 1
Trong tùng đông lạnh của xe ô tô phát hiện 15 người - Ảnh cắt từ clip

"7h sáng 15/9, địa phương sẽ bố trí một xe khách xuất phát tại huyện Hàm Tân, đưa 15 người về quê và sẽ lo mọi chi phí đi lại, ăn uống cho cả đoàn đến khi về tới địa phương an toàn. Trước khi về quê, những người này được xét nghiệm nhanh nCoV. Ai có kết quả âm tính sẽ lên xe về như kế hoạch, trường hợp dương tính sẽ được chữa trị", ông Minh thông tin.

Trước đó, Lao Động đưa tin, khoảng 22h ngày 12/9, tổ tuần tra của Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận phát hiện xe tải đông lạnh BKS 51D-382.14 đang dừng trước một quán cơm trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra.

Bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh có 15 người cùng hành lý. Xe tải cùng những người trên xe được đưa về chốt kiểm dịch dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân để làm việc. Qua làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Thuận) khai nhận chở 15 người trên từ một số xe ôtô để qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng/người.

Nghe tiếng khóc yếu ớt trong đêm, mở cửa phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thau nhựa

Nghe tiếng khóc yếu ớt trong đêm, mở cửa phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thau nhựa

Các hộ dân đã đóng cửa xem ti vi thì phát hiện tiếng khóc yếu ớt nên cùng mở cửa tìm hiểu thì phát hiện 1 bé trai sơ sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   thùng đông lạn 15 người trong thùng xe đông lạnh trốn trong thùng xe để thông chốt

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số