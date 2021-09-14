Liên quan đến vụ việc 15 người "chen chúc" nhau trong thùng đông lạnh của xe ô tô để thông chốt, sáng 14/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết sức khỏe của 15 người đã ổn định và đang được chăm sóc chu đáo trong khu cách ly ở huyện Hàm Tân.

Liên quan đến vụ việc 15 người "chen chúc" nhau trong thùng đông lạnh của xe ô tô để thông chốt vào khuya 12/9, Zing News thông tin, sáng 14/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết sức khỏe của 15 người đã ổn định và đang được chăm sóc chu đáo trong khu cách ly ở huyện Hàm Tân.

Về kế hoạch đưa 15 người này về quê, ông Minh cho biết địa phương đã liên lạc với lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thống nhất kế hoạch để đưa đón người.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ngoài gửi văn bản cho 3 tỉnh trên đề nghị phối hợp, tỉnh đã chủ động liên lạc để trao đổi phương án, thống nhất kế hoạch và nhận được sự đồng thuận của cả 3 địa phương trên.

Trong tùng đông lạnh của xe ô tô phát hiện 15 người - Ảnh cắt từ clip

"7h sáng 15/9, địa phương sẽ bố trí một xe khách xuất phát tại huyện Hàm Tân, đưa 15 người về quê và sẽ lo mọi chi phí đi lại, ăn uống cho cả đoàn đến khi về tới địa phương an toàn. Trước khi về quê, những người này được xét nghiệm nhanh nCoV. Ai có kết quả âm tính sẽ lên xe về như kế hoạch, trường hợp dương tính sẽ được chữa trị", ông Minh thông tin.

Trước đó, Lao Động đưa tin, khoảng 22h ngày 12/9, tổ tuần tra của Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận phát hiện xe tải đông lạnh BKS 51D-382.14 đang dừng trước một quán cơm trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đến kiểm tra.

Bất ngờ, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải đông lạnh có 15 người cùng hành lý. Xe tải cùng những người trên xe được đưa về chốt kiểm dịch dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân để làm việc. Qua làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Thuận) khai nhận chở 15 người trên từ một số xe ôtô để qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng/người.

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