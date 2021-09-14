TP.HCM ban hành hướng dẫn mới nhất về quản lý, giám sát F0 cách ly tại nhà

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa ban hành văn bản số 3885 về hướng dẫn quản lý, giám sát người mắc COVID-19 (F0) tuân thủ cách ly tại nhà.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa ban hành văn bản số 3885 về hướng dẫn quản lý, giám sát người mắc COVID-19 (F0) tuân thủ cách ly tại nhà.

Theo đó, Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức và quận huyện thực hiện tiếp nhận, thu thập và quản lý người mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trên địa bàn quận, huyện, phường, xã, kể cả những người tự khai báo là F0 qua điện thoại, ứng dụng khai báo y tế do tự làm xét nghiệm.

Các nơi này phải tham mưu cho UBND TP.Thủ Đức và quận huyện tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly y tế của người mắc COVID-19 đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức và quận huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương ban hành Quyết định áp dụng cách ly y tế và cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly (bao gồm F0, F1 cách ly tại nhà).

Ảnh minh họa: TTXVN

Bên cạnh đó, lập hồ sơ quản lý đối với trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Trường hợp F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc không tuân thủ cách ly tại nhà thì chuyển đến khu cách ly hoặc bệnh viện tầng trên theo quy định.

Hồ sơ quản lý người F0 gồm có:

- Quản lý danh sách, thông tin người F0 (test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR dương tính) bằng phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19”.

- Theo dõi sức khỏe người F0 cách ly tại nhà hàng ngày bằng ứng dụng “Khai báo y tế điện tử”.

- Biên bản đánh giá đủ điều kiện cách ly người F0 tại nhà.

- Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú.

- Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với người cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

- Bản cam kết thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19.

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