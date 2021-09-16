Chuyện dở khóc dở cười mùa dịch: Con học online quên tắt mic, bố vào 'phán' một câu khiến cô giáo 'tắt nắng'

Con học online quên tắt mic, ông bố trẻ đi qua nói một câu mà khiến cô giáo 'đứng hình'. CĐM vừa buồn cười lại vừa thương cho cô giáo.

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã tiến hành tổ chức học online để đảm bảo an toàn. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên một diễn đàn mạng đã chia sẻ bài đăng về ông bố trẻ mắc phải lỗi nghiêm trọng khi con đang học online. Cụ thể, chủ nhân bài đăng tiết lộ ông bố trẻ này đi qua và ngó qua việc học hành của con, khi nhìn vào màn hình máy tính con đang học online thì "vô ý" phán ngay một câu: "Cô giáo mày à, béo nhỉ?".

Bài đăng khiến nhiều người vừa buồn cười vừa 'thương' cô giáo - Ảnh: Internet

Xui xẻo thay cho ông bố trẻ khi đứa con vẫn đang bật mic và lời nhận xét vừa rồi đã được thu lại và phát cho toàn thể giáo viên, học sinh đang tham gia buổi học.

Bài đăng được chia sẻ trong hội nhóm dành cho các giáo viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn và hàng loạt biểu cảm bật cười vì sự cố này. Cộng đồng mạng nghe xong cũng bật cười và muốn ngại thay trước câu nhận xét trên.

Câu chuyện của cô giáo này khiến CĐM vừa buồn cười lại vừa 'thương' cô. Một câu nói bộc phát của vị phụ huynh đã khiến cô phải thốt lên "ối giời ơi" kèm theo kiểu cảm "cười ra nước mắt".

Cần Thơ: Xác minh thông tin có đến 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19, em nhỏ nhất 12 tuổi Theo danh sách tiêm chủng ngày 18/8 tại điểm tiêm, có tổng số 362 người được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, trong đó có đến 57 em là học sinh dưới 18 tuổi, em nhỏ nhất là 12 tuổi.

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