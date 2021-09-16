Chuyện dở khóc dở cười mùa dịch: Con học online quên tắt mic, bố vào 'phán' một câu khiến cô giáo 'tắt nắng'

Con học online quên tắt mic, ông bố trẻ đi qua nói một câu mà khiến cô giáo 'đứng hình'. CĐM vừa buồn cười lại vừa thương cho cô giáo.
- Nhâm Hoàng Khang đăng đàn tố nữ đại gia 'chiêu trò' khi dừng quỹ từ thiện, thẳng thừng dự báo kết cục 'sát thương' cao?
- TP.HCM ban hành hướng dẫn mới nhất về quản lý, giám sát F0 cách ly tại nhà
Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã tiến hành tổ chức học online để đảm bảo an toàn. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng đã chia sẻ bài đăng về ông bố trẻ mắc phải lỗi nghiêm trọng khi con đang học online. Cụ thể, chủ nhân bài đăng tiết lộ ông bố trẻ này đi qua và ngó qua việc học hành của con, khi nhìn vào màn hình máy tính con đang học online thì "vô ý" phán ngay một câu: "Cô giáo mày à, béo nhỉ?".
Xui xẻo thay cho ông bố trẻ khi đứa con vẫn đang bật mic và lời nhận xét vừa rồi đã được thu lại và phát cho toàn thể giáo viên, học sinh đang tham gia buổi học.
Bài đăng được chia sẻ trong hội nhóm dành cho các giáo viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn và hàng loạt biểu cảm bật cười vì sự cố này. Cộng đồng mạng nghe xong cũng bật cười và muốn ngại thay trước câu nhận xét trên.
Câu chuyện của cô giáo này khiến CĐM vừa buồn cười lại vừa 'thương' cô. Một câu nói bộc phát của vị phụ huynh đã khiến cô phải thốt lên "ối giời ơi" kèm theo kiểu cảm "cười ra nước mắt".