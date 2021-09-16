Bố mẹ mất sớm, ông bà nhiễm COVID-19, em bé mồ côi thỉnh cầu: 'Cô có thể cho con vào group phụ huynh để con nắm thông tin được không?'

Dịch bệnh diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe , kinh tế mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất người thân. Xót xa nhất khi chứng kiến những trẻ em đang độ tuổi thơ dại, đáng lẽ phải được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, bố mẹ thì lại phải chịu cảnh mồ côi, đơn chiếc.

Cô kể thêm: "Đầu năm học, khi tôi mới nhận lớp, em Q. đã nhắn tin cho tôi 'Cô ơi, cô có thể cho con vào group phụ huynh để con nắm thông tin được không, vì bà nội con không biết dùng Zalo'. Tôi gọi điện cho bà của em thì được biết hoàn cảnh của em thật đặc biệt. Giờ hai bà cháu đang sống nhờ trợ cấp của phường và sự giúp đỡ của hàng xóm. Mấy hôm nay, em được người anh họ cho mượn điện thoại để học trực tuyến".

Câu chuyện về một em học sinh lớp 8 rơi vào cảnh mồ côi đến 2 lần khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 nghẹn ngào kể về em N.N.A.Q.: "Em Q. mồ côi ba mẹ từ khi mới 1 tuổi nên sống với ông bà nội. Đầu tháng 8 vừa rồi, ông nội em mất vì COVID-19 . Giờ nhà chỉ còn em Q. và bà nội đã hơn 60 tuổi. Thường ngày bà đi làm giúp việc theo giờ để lấy tiền nuôi cháu. Nhưng từ bữa dịch bùng phát thì bà cũng không thể đi làm".

Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Một trường hợp khác nhà ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân), anh Phan Thanh Châu, không giấu được giọng nghẹn ngào khi kể về sự ra đi của vợ: "Vợ tôi mất đã hơn 3 tuần nhưng cả gia đình vẫn giấu hai đứa nhỏ. Mỗi lần các con thắc mắc sao mẹ đi chữa bệnh lâu quá, tôi lại an ủi 'Mai mốt mẹ về' chứ sợ nói sự thật con tôi sẽ sốc".

Theo đó, vợ chồng anh Châu có hai con trai, một bé học lớp 5/5 Trường tiểu học Bình Tân, một bé học lớp 7/2 Trường THCS Tân Tạo A, quận Bình Tân. Cuộc sống không khấm khá nhưng hạnh phúc tròn đầy khi con cái ngoan ngoãn, anh Châu làm việc tại một công ty bảo vệ, còn vợ anh bán tạp hóa ở gần nhà.

Mọi thứ vẫn êm đềm trong ngôi nhà nhỏ của hai anh chị cho đến một ngày anh Châu xét nghiệm phát hiện bị nhiễm COVID-19, biết tin, anh sững người: "Tôi làm bảo vệ cho một kho hàng ở quận Tân Bình theo phương thức "3 tại chỗ". Rồi một ngày, nhóm bảo vệ test định kỳ và phát hiện có hai người dương tính với COVID-19. Thế là kho đóng cửa. Kết quả xét nghiệm của tôi âm tính nên được về nhà. Mấy bữa sau thì cả nhóm F1 trở thành F0, trong đó có tôi. Rồi bà xã và đứa út cũng bị lây nhiễm từ tôi. Bà xã tôi trở nặng, có nhập viện để điều trị mà cũng không qua khỏi".

Nghĩ về các con tuổi còn nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, anh Châu không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào tâm sự: "Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là khi hai con của tôi biết tin mẹ đã mất. Bé lớp 7 chắc không đến nỗi nhưng bé út thì bình thường nó rất quấn mẹ và sống rất tình cảm. Ba cha con tôi hiện ở nhờ nhà bà ngoại của các cháu. Mấy bữa nay, mẹ vợ tôi thường quan tâm, hỏi tôi rằng mới bình phục sau khi nhiễm COVID-19 mà sao ăn ít quá. Cháu nhỏ trả lời thay ba rằng: Mẹ đi lâu quá, ba nhớ mẹ nên ba buồn, ăn không nổi".

Thấu hiểu những nỗi mất mát mà dịch bệnh COVID-19 gây ra, cơ quan chức năng cũng có nhiều phương hướng, hình thức hỗ trợ để giúp đơc các em vơi đi phần nào khó khăn. Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về trẻ em đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị mắc Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ em.

Đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Dịch bệnh vô tình đã khiến những đứa trẻ đang tuổi đến trường mà không có cha, mẹ bên cạnh để quan tâm, vỗ về. Những ánh mắt thơ dại còn chưa hiểu chuyện, bỗng chốc mất người thân khiến ai cũng cảm thấy xót xa và thương cảm. Bất kể ai đều có nguy cơ nhiễm COVID-19 nếu không biết tự bảo vệ bản thân. Mỗi người phải tự có ý thức thực hiện nghiêm các quy tắc, yêu cầu của cơ quan chức năng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.