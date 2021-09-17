Mùa dịch khó khăn, người phụ nữ ở Hà Nội 'cả tin' làm hồ sơ vay vốn qua Zalo, bị chiếm đoạt 130 triệu đồng

Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đơn trình báo của chị V. (SN 1970, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) về việc bị lừa 130 triệu đồng. Chị V. cho biết, thấy một tài khoản zalo quảng cáo cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chị đã đăng ký vay.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 17/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 130 triệu đồng bằng thủ đoạn lừa vay tiền thủ tục thuận tiện.

Cụ thể, ngày 6/9, Công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đơn trình báo của chị V. (SN 1970, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) về việc bị lừa 130 triệu đồng. Chị V. cho biết, thấy một tài khoản zalo quảng cáo cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chị đã đăng ký vay.

Khi gửi hồ sơ vay 300 triệu đồng, chị V. được yêu cầu chuyển tiền đóng phí bảo hiểm mới được giải ngân khoản vay. Tin là thật, người phụ nữ này đã chuyển 130 triệu vào tài khoản của đối tượng nhưng không nhận được khoản vay nào. Lúc này, chị V. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống. Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng, đăng tải thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội. Những lời mời chào vay vốn với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo hiểm để giải ngân có thể là bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

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