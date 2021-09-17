Sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, các bác sĩ phát hiện bé gái 6 tuổi còn dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết.

Theo thông tin chia sẻ từ bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi P.T.C.T (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM) mắc COVID-19 cùng gia đình và được cách ly tại nhà 12 ngày. Sau đó bé sốt cao liên tục kéo dài 3 ngày, người trở nên mệt mỏi, hơi thở nặng nề nên gia đình đã đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, bé gái ngã quỵ, bứt rứt, mạch không còn bắt được và huyết áp tụt sâu không đo được. Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhi dương tính với virus Dengue gây sốt xuất huyết. Lúc này, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào sốc sâu, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết dạ dày, tràn dịch ổ bụng và hai màng phổi, suy hô hấp, tổn thương gan nguy kịch.

Bé gái 6 tuổi nhiễm Covid-19 và sốt xuất huyết nặng - Ảnh: bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Trước tình trạng sức khỏe của bệnh nhi diễn tiến xấu đi, các y bác sĩ đã cho đặt ống nội khí quản giúp thở nhanh chóng, chọc màng bụng, dùng thuốc vận mạch, truyền dịch đại phân tử, truyền máu và liên tục hỗ trợ hồi sức tích cực cho bé.

Hiện bé gái đã dần phục hồi và chờ ngày xuất hiện - Ảnh: bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Liên tục 20 ngày, các y bác sĩ ICU theo sát bệnh nhi trong trang phục bảo hộ kín, kết quả cuối cùng đã tiến triển khả quan. Em đang hồi phục kỳ diệu tất cả chức năng cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề bởi sốt xuất huyết, xét nghiệm PCR âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Hiện tại, bé đã bình phục, tỉnh táo nở nụ cười với các nhân viên y tế và đang chờ đợi ngày xuất viện.

Gặp sự cố khi chơi zipline ở Đà Lạt, một du khách bị treo lơ lửng giữa trời 'mưa như trút nước' Hình ảnh một du khách gặp sự cố, bị treo lơ lửng giữa trời khi tham gia trò mạo hiểm gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-6-tuoi-nhan-the-xanh-cung-luc-hai-can-benh-covid-19-va-sot-xuat-huyet-dengue-424886.html