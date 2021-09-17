Gặp sự cố khi chơi zipline ở Đà Lạt, một du khách bị treo lơ lửng giữa trời 'mưa như trút nước'

Hình ảnh một du khách gặp sự cố, bị treo lơ lửng giữa trời khi tham gia trò mạo hiểm gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.

Mới đây, cư dân mạng được một phen "thót tim" khi xem một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một người bị treo lơ lửng giữa rừng. Trong lúc bị treo lơ lửng giữa không trung, thời tiết lại không ngừng "mưa như trút nước". Được biết, sự việc xảy ra tại một khu vui chơi ở Đà Lạt.

Cụ thể, theo chia sẻ của người trực tiếp quay clip, vị du khách này đang chơi zipline thì bất ngờ có cơn mưa lớn. Điều đó khiến cho hệ thống cáp bị kẹt lại, không thể đi tiếp được nữa và khiến du khách bị kẹt lại.

Vị khách này đang chơi zipline thì bất ngờ hệ thống cáp bị kẹt lại - Ảnh: hunghonguyen51

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng và khá "nổi da gà" trước tình huống nằm ngoài dự đoán khi chơi trò chơi cảm giác mạnh này. Có người cho rằng: "Cuộc đời có kỷ niệm để ớn lạnh rồi", "Thắng rít quá hay sao mà kẹt ở đó rồi", "Ngắm mưa ở tầm cao mới", "Hạ cánh nơi anh phiên bản lỗi"...

Cư dân mạng hết sức lo lắng cho vị khách - Ảnh: chụp màn hình

Sau sự cố gắng của đội ngũ nhân viên ở khu vui chơi thì vị khách này đã được đưa vào trong sau 20 phút dầm mưa. Được biết, cảnh tượng này cũng từng xảy ra tại khu du lịch này. Tình trạng thời tiết mưa bất ngờ có thể dẫn đến tình trạng kẹt dây cáp nên mới khiến cho du khách đang chơi zipline bị lơ lửng trên không như vậy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-su-co-khi-choi-zipline-o-da-lat-mot-du-khach-bi-treo-lo-lung-giua-troi-mua-nhu-trut-nuoc-424869.html