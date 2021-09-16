Thót tim trước ‘vật lạ’ trong thực quản của bệnh nhi 19 tháng tuổi

Xã hội 16/09/2021 12:17

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã gắp thành công xương cá lóc 4 chấu đâm sâu vào thành thực quản của em bé 19 tháng tuổi.

Thoe chia sẻ từ Vietnamnet, vào ngày 15/9, cháu N.A.K. (19 tháng tuổi, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khóc lớn, trẻ lấy tay móc vào họng và khó thở. Theo lời bố của cháu bé cho biết cháu được cô giữ trẻ đưa về nhà do bị hóc xương cá lóc.

Theo chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên – Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), bác sĩ phát hiện dị vật xương cá lớn nên chuyển vào phòng mổ cấp cứu và tiến hành gây mê qua chụp X-quang thực quản.

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Xương cá 4 chấu mắc trong thực quản của em bé 19 tháng tuổi - Ảnh: Vietnamnet

Và nhờ nội soi, ê-kip phẫu thuật đã phát hiện và gắp thành công một xương cá 4 chấu, đâm sâu vào thành thực quản gây chảy nhiều máu và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Được biết, trường hợp dị vật thực quản ở bệnh nhân nhi nhỏ tuổi thường hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng. Vậy nên, các bậc phụ huynh có con nhỏ nên lưu ý vì trẻ không nói rõ được nên rất khó phát hiện.

Hiện tại, sức khỏe của cháu K. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng.

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