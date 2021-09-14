Đã qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội với nhiều cấp độ, liệu TP.HCM có tiếp tục sau ngày 30/9?

Xã hội 14/09/2021 18:36

Trong buổi livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời tối 13/9, Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ đánh giá lại các tiêu chí về kiểm soát dịch sau ngày 15/9.

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, trong buổi livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời tối 13/9, anh N.H đã bày tỏ ý kiến rằng: "Ban đầu, thành phố đưa ra thông tin sẽ nỗ lực dập dịch đến ngày 15/9. Tuy nhiên, giãn cách xã hội lại tiếp tục thêm 2 tuần nữa. Nếu đến cuối tháng 9, tình hình không kiểm soát được, số lượng F0 vẫn tăng cao thì thành phố có tiếp tục giãn cách không?".

Trước câu hỏi của người dân, ông Lê Hòa Bình cho biết rằng thành phố sẽ đánh giá lại các tiêu chí về kiểm soát dịch sau ngày 15/9. Hiện tại, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, sự chuẩn bị với 3 đơn vị hành chính đã kiểm soát dịch là quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ sẽ là cơ sở để xem bước đi đã an toàn chưa. Từ đó, thành phố sẽ quyết định những bước đi tiếp theo.

"Chúng tôi cũng là một trong những cư dân của thành phố, chúng tôi hiểu được sự khó khăn, mất mát của bà con trong thời gian qua", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

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ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố sẽ đánh giá lại các tiêu chí về kiểm soát dịch sau ngày 15/9 - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, thành phố đã có 11 kế hoạch chiến lược phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 được kham khảo ý kiến chuyên gia, nhà khoa học. Khái niệm "Zero Covid" vốn không thể thực hiện được. Sau ngày 15/9, TP.HCM sẽ tiếp tục lên phương án vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế bằng cách đổi phương thức sinh hoạt, sản xuất.

"Đó là trực tuyến, là đảm bảo kết nối cung cầu. Và điều quan trọng trong khi xây dựng kế hoạch chống dịch là phải có 2 trụ cột quan trọng: Độ phủ vaccine và mức độ an toàn của ngành y tế", ông Bình nói.

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TP.HCM vào những ngày giãn cách - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch TP.HCM cho biết, thành phố dự kiến trước ngày 16/9 sẽ hoàn thành xây dựng bộ 8 tiêu chí của 8 ngành là công thương, du lịch, y tế, giáo dục, xây dựng, lao động, thương binh, xã hội. Nếu các doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí đó thì sẽ được đánh giá là sản xuất an toàn.

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Từ khóa:   các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Sài Gòn HCM giãn cách xã hội

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