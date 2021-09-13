3 chợ đầu mối của TP.HCM chuẩn bị hoạt động trở lại: 'Không nhất thiết chờ tới 30/9

Sau khi hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, 3 chợ đầu mối của TP.HCM mở cửa trở lại trước ngày 30-9.

Theo chia sẻ của Zing, vào ngày 13/9, Nguyễn Nguyễn Phương (Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM) đã ký công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc chuẩn bị mở cửa lại các hoạt động tại chợ đầu mối.

Sở Công Thương đề nghị đơn vị quản lý chợ đầu mối Bình Điền, chợ Nông sản Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ đầu mối. Cụ thể là sở đề nghị các chợ có ý kiến góp ý, gửi về sở để tổng hợp, trình Bộ tiêu chí cho UBND TP.HCM.

Mục đích này nhằm đánh giá các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch trước khi cho phép mở cửa hoạt động lại tại 3 chợ này.

ở Công Thương TP.HCM chuẩn bị mở cửa cho 3 chợ đầu mối - Ảnh: Zing

Cũng tại công văn này, Sở đề nghị UBND TP Thủ Đức hỗ trợ chợ đầu mối Thủ Đức nhanh chóng đưa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm trở lại hoạt động sớm nhất.

UBND quận 8 hỗ trợ chợ đầu mối Bình Điền triển khai giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền. UBND huyện Bình Chánh cũng được đề nghị hỗ trợ điểm tập kết này.

UBND huyện Hóc Môn cũng được đề nghị xem xét, sớm thông qua phương án vận hành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Chợ đầu mối Bình Điền đã ngưng hoạt động kha lâ vì ảnh hưởng do dịch - Ảnh: Internet

Theo như Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, các khu vực hoặc ngành nghề đã đảm bảo an toàn có thể sẽ được phép hoạt động lại, không nhất thiết chờ tới 30/9.

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