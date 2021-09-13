Thủ tướng phát động chương trình 'Sóng và máy tính cho em', nhấn mạnh 'tạm dừng đến trường nhưng không dừng học'

Theo Báo pháp luật, tối ngày 12/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu 63 tỉnh/ thành phố.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, dạy học trực tuyến bắt đầu được thực hiện được thực hiện ở các trường học trên cả nước. Tuy nhiên, đang có thực tế, nhiều địa phương thiếu trầm trọng cơ sở vật chất để phục vụ dạy học trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mở cửa trường học an toàn. An toàn phải được đặt lên trên hết vì sức khỏe của các cháu, thế hệ tương lai của đất nước nhưng vẫn phải học tập.

Thủ tướng phát động chương trình 'Sóng và máy tính cho em' - Ảnh: Internet

Thủ tướng cũng chia sẻ rằng dịch bệnh đã lấy đi ý nghĩa của tuổi thơ của các cháu như chưa được cắp sách đến trường hàng ngày, không được nghe tiếng trống trường, không được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, thầy cô… Nhiều nơi, các cháu phải học trực tuyến suốt gần 2 năm qua.

Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý, kiến thức và phát triển toàn diện của các cháu, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, khi cha mẹ các cháu không có người chăm sóc con cái trong khi vẫn phải đi làm hàng ngày. Thậm chí, nhiều gia đình khó khăn, các cháu còn thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa vì không có máy tính để học trực tuyến, nhiều nơi mạng chập chờn hoặc không có kết nối sóng.

Nhiều học sinh thiếu thiết bị học tập trực tuyến - Ảnh: Internet

Nhấn mạnh “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, Thủ tướng cho biết ông rất cảm động khi biết nhiều em dựng lán trên đỉnh đồi để có sóng học tập; song nhiều gia đình cũng không có tiền mua máy tính, điện thoại cho con học hành. Vậy nên, chương trình hỗ trợ sóng và máy tính là phương thức học tập mới, mang tính tình thế nhưng phù hợp trong điều kiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội để các cháu, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn có điều kiện học tập, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức.

Chương trình dự kiến tặng hơn 1 triệu máy tính trong năm nay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây là phương thức học tập mới đòi hỏi các nhà giáo dục, chuyên gia tâm lý, thầy cô giáo phải điều chỉnh phương pháp giảng dạy, nội dung, giáo trình, thời lượng và khối lượng kiến thức phù hợp để các cháu tiếp thu một cách tốt nhất, đặc biệt đối với các cháu bước vào lớp 1 và cuối các cấp học. Mục tiêu chương trình nhằm mang đến băng thông internet giá rẻ, với các nền tảng dạy học từ xa và với hàng chục triệu chiếc máy tính cá nhân hỗ trợ các cháu.

Đồng thời, thủ tướng chia sẻ đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình sẽ góp phần tiến tới phủ sóng internet, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, mở mang trí thức xã hội, phát triển xã hội số.