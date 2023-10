Đã bị nhiễm COVID-19 và phải cách ly điều trị tập trung nhưng nhóm thanh niên vẫn còn... tổ chức ăn nhậu, đánh người khi bị nhắc nhở.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 12/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ba người về hành vi "chống người thi hành công vụ". Đáng chú ý, cả ba bị can này vẫn đang là F0 và đang thực hiện phải cách ly điều trị tập trung tại Trường THCS Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 10/9, sau khi đặt mua trứng vịt lộn và rượu trên mạng xã hội rồi giao qua tại hàng rào của khu cách ly, không qua chốt kiểm soát, anh Nguyễn Hoàng Phi D. (22 tuổi, quê Kiên Giang) bày đồ nhậu tại sảnh trước cửa phòng.

Cùng tham gia cuộc nhậu còn có Thạch Oanh T. (21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và Lê Chí T. (26 tuổi, quê Bạc Liêu) và một số bệnh nhân khác đang cách ly, điều trị cùng khu.

Ba F0 bị khởi tố, tạm giam khi đang cách ly điều trị COVID-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Khi phát hiện sự việc, hai dân quân cơ động làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã đến nhắc nhở các bệnh nhân không được tụ tập, ăn nhậu trong khu cách ly điều trị. Tuy nhiên, ba bị can không những không chấp hành mà còn có hành động chống đối, chửi bới và dùng tay, chân, ghế đánh hai dân quân cơ động.

Sau khi xảy ra sự việc, Oanh T. và Chí T. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Đến 2h ngày 11/9, cả hai bị công an huyện phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng bắt giữ, đưa trở lại khu cách ly điều trị. Do cả ba bị can vẫn chưa khỏi bệnh nên sau khi bị khởi tố, họ sẽ bị tạm giam tại phòng riêng biệt trong khu cách ly.

TP.HCM: 3 quận, huyện đã kiểm soát được dịch bệnh, thành phố giảm rõ rệt F0 trong cộng đồng và số ca tử vong Bộ Y tế cho biết TP.HCM đã giảm rõ rệt cả 2 tiêu chí: F0 trong cộng đồng và số ca tử vong (giảm 30%). Có 3 quận, huyện đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-3-f0-to-chuc-an-nhau-ngay-khu-cach-ly-tap-trung-danh-dan-quan-co-dong-khi-bi-nhac-nho-423946.html