Âm thầm tặng trạm oxy cho 'vùng đỏ', ông chủ Đại Nam xúc động được 'chia' hơi thở: 'Không để thiếu 1 bình oxy nào để phục vụ F0'

Xã hội 10/09/2021 13:41

Hành động ý nghĩa của vợ chồng chủ khu di lịch Đại Nam giữa lúc dịch bệnh tái bùng phát ở Bình Dương khiến ai nấy không ngừng cảm kích.

Từ những ngày dịch bệnh bùng phát trở lại trên nước ta, vợ chồng CEO Đại Nam - ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã hỗ trợ hàng trăm ngàn bình oxy, cung cấp miễn phí cho người dân có nhu cầu trong mùa dịch.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của vợ chồng ông Dũng xuất hiện tại Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Âm thầm tặng trạm oxy cho 'vùng đỏ', ông chủ Đại Nam xúc động được 'chia' hơi thở: 'Không để thiếu 1 bình oxy nào để phục vụ F0' - Ảnh 1
Vợ chồng CEO Đại Nam xuống tận trạm sản xuất Oxy miễn phí ở Tân Uyên, Bình Dương để kiểm tra các hoạt động ở đây - Ảnh: Tân Uyên 24H

Theo thông tin từ fanpage Tân Uyên 24H, Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã âm thầm mang trạm sản xuất oxy miễn phí đến Tân Uyên để tiện hỗ trợ cho người dân thuộc khu cách ly "vùng đỏ". Đích thân vợ chồng CEO Đại Nam xuống tận trạm sản xuất oxy miễn phí ở Tân Uyên kiểm tra tiến độ lắp đặt nhà máy cũng như các hoạt động tại đây.

Chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Dũng cho biết, khi đi khảo sát tình hình, Tân Uyên có số lượng F0 rất lớn, nhu cầu dùng oxy cao, ông Dũng thấy cần thiết có một trạm sản xuất oxy công suất 1.600 bình, thuận lợi vừa phục vụ bơm oxy cho các bình lớn loại 40 lít ở khu dã chiến và bơm oxy bình nhỏ loại 5 lít cho cộng đồng, hỗ trợ F0 tại nhà. Vì thế, không chỉ trạm oxy, ông cũng chuẩn bị 2 loại bình, 1 loại cho F0 tại nhà và bình cho bệnh viện dã chiến loại 40 lít để trao tặng. "Không để thiếu 1 bình oxy nào theo mô hình mà huyện đã xây dựng cho tới xã, để phục vụ F0 tại nhà", ông Dũng nói.

Âm thầm tặng trạm oxy cho 'vùng đỏ', ông chủ Đại Nam xúc động được 'chia' hơi thở: 'Không để thiếu 1 bình oxy nào để phục vụ F0' - Ảnh 2
Oxy được chở về khu du lịch Đại Nam - Ảnh: Internet

 Theo ông Dũng, hiện tại đa số trạm oxy đặt tại Đại Nam là 4, ngoài ra có 3 trạm đã về tới thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An và huyện Bầu Bàng một trong những điểm "nóng" về dịch Coivid-19. "Riêng huyện Tân Uyên không phải là cho mượn, như bà xã tôi chia sẻ, là chúng tôi tặng luôn trạm sản xuất oxy, để sau này hết Covid sẽ phục vụ cho hoạt động y tế. Dịch bệnh không tránh được, cố gắng làm tốt công tác phòng bệnh, còn nếu lỡ bị dịch bệnh rồi thì cố gắng làm tốt công tác giảm tỷ lệ tử vong của người bệnh", ông Dũng nói.

Ngày 2/9, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam đã tiếp nhận 7 nhà máy oxy mini. Số nhà máy này được trích từ Quỹ từ thiện Hằng Hữu của Công ty CP Đại Nam nhằm giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch. Đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu về oxy để cứu sống người bệnh rất lớn như hiện nay, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam.

Âm thầm tặng trạm oxy cho 'vùng đỏ', ông chủ Đại Nam xúc động được 'chia' hơi thở: 'Không để thiếu 1 bình oxy nào để phục vụ F0' - Ảnh 3
Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

 Trước đó, trong livestream ngày 27/8, ông Huỳnh Uy Dũng cũng tiết lộ bản thân đã âm thầm đặt 50.000 bình oxy và chuẩn bị 21 nhà máy oxy mini di động từ nhiều tháng trước khiến người dân không khỏi cảm phục. Theo như ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ, những nhà máy oxy mini di động là ý tưởng của ông nghĩ ra và chuẩn bị tất cả cách đây 4 tháng và hiện 7 nhà máy đã về tới Việt Nam. Mỗi ngày có thể bơm được 1.600 bình oxy cỡ 5 lít. Những bình oxy bơm cho Bệnh viện dã chiến sẽ có dung tích 40 lít và bơm phục vụ nhân dân với bình có dung tích 5 lít.

Ông Dũng và vợ đều mong sẽ chung tay chia sẻ "hơi thở" với mọi người và dành lời cảm ơn đến tuyến đầu chống dịch. "Có đêm tôi ngủ 1-2 tiếng, khi nào mệt mỏi thì 4 tiếng, cứ suy nghĩ làm sao mình chia sẻ được cho người dân lúc khó khăn nhất. Tôi cho công nhân đo chích ngừa, dùng khả năng của mình kể cả đi vay mượn để đi mua bình oxy, tôi mua 21 giàn máy oxy về thành đội cơ động để chia sẻ lại cho Bình Dương. Tôi biết anh em cảnh sát cơ động Bình Dương, Bình Định vác từng bình oxy vào bệnh viện để chia sẻ phục vụ chống dịch. Tôi cảm ơn tất cả anh em, khi đất nước hoạn nạn, dân vùng này chia sẻ cho dân vùng khác, tỉnh này chia sẻ cho tỉnh khác, nếu nay mai Bình Dương hết dịch, chỗ nào có dịch số oxy này sẽ thành đội cơ động tôi mang đến đó để cứu giúp dân mình. Sống chết cách nhau có hơi thở, chúng ta chia nhau hơi thở", ông chủ Đại Nam chia sẻ trên livestream. 

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