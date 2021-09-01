Bị bà Phương Hằng 'cấm cửa' đến Đại Nam, ông Đoàn Ngọc Hải tiết lộ thông tin bất ngờ, khẳng định vẫn tiếp tục làm thiện nguyện

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ đầu tiên sau những lùm xùm không hay.

Những ngày qua, Facebook ông Đoàn Ngọc Hải bị Facebook khóa chế độ đăng bài. Những người quan tâm đến hành trình của ông chỉ có thể tìm thông tin từ các nguồn khác. Khoảng vài ngày trước, những hình ảnh gặp gỡ, trò chuyện giữa ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm từ thiện Nhất Tâm với doanh nhân Huỳnh Uy Dũng tại Đại Nam trong chuyến ông lên đây xin bình oxy đã khiến nhiều người thích thú, vì những người làm từ thiện đã kết nối để chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong đại dịch. Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải và nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã đến khu du lịch Đại Nam để xin Oxy - Ảnh: Internet Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ nêu tên ông Đoàn Ngọc Hải, tỏ ý không bằng lòng khi những hình ảnh này đã gây hiểu lầm rằng, vợ chồng bà và ông Hải có mối quan hệ thân thiết. Trong một livestream của mình, bà Phương Hằng còn "cấm cửa" ông Đoàn Ngọc Hải, đề nghị ông không đến Đại Nam nữa. Nguồn cơn này xuất phát từ một số thông tin cho rằng ông Đoàn Ngọc Hải chi 100 triệu cho nhóm từ thiện Nhất Tâm để nạp oxy tại khu du lịch Đại Nam, trong khi đó vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố hiện tại toàn bộ oxy là tặng, không thu tiền.

Bà Nguyễn Phương Hằng "cấm cửa" ông Hải đến Đại Nam - Ảnh: Internet Trước việc bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ trích, mới đây, chia sẻ trên Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình không muốn phản biện gì về sự việc nêu trên, chỉ muốn tập trung làm công việc thiện nguyện. “Hôm đó tôi không hề quay phim hay chụp ảnh gì với anh Huỳnh Uy Dũng bằng điện thoại của mình, tôi cũng không hề phát tán hình ảnh, clip nào lên mạng. Lúc hai anh em trò chuyện có người nào quay phim, chụp ảnh thì tôi không rõ” – ông Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải vác bình Oxy đến từng nhà dân có bệnh nhân F0 để trao tặng - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải cũng cho biết thêm, ngoài việc tặng nhóm Nhất Tâm 100 bình oxy loại 40 lít đã qua sử dụng được nhập từ Nhật về thì ông vừa quyết định mua thêm 1000 bình oxy để tặng nhóm từ thiện này với giá hơn hơn 1,2 tỷ đồng. Cứ 20 ngày sẽ chuyển khoản 100 triệu đồng cho nhóm để nạp oxy ở một trạm tại huyện Hóc Môn. Ông cũng sẽ tiếp tục đi phát oxy cho các bệnh nhân F0. Nhận thấy tình hình căng thẳng giữa bà chủ Đại Nam và ông Đoàn Ngọc Hải, anh Trần Thanh Long - Trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm cũng đã lên tiếng giải thích về vụ việc để trành làm tổn hại đến ông Đoàn Ngọc Hải cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty Đại Nam. Ông Long giải thích thêm, số tiền 100 triệu đồng ông Hải giao cho nhóm thiện nguyện Nhất Tâm hỗ trợ việc nạp oxy là để nạp nguồn bên ngoài chứ không phải để trả chi phí cho việc nạp ô xy tại khu du lịch Đại Nam như thông tin lan truyền trên mạng. Để khắc phục phần nào lỗi lầm của bản thân gây ra, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm khẳng định sẽ gửi lại các bình Oxy cho vợ chồng CEO Đại Nam trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, những ồn ào về việc xin oxy của ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với Công ty Đại Nam vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Chia sẻ về việc trả lại bình Oxy cho Đại Nam của trưởng nhóm "Thiện Nguyện Nhất Tâm" - Ảnh: FBNV

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