Xin tiền không được, người lạ mặt cay cú miệt thị ông Đoàn Ngọc Hải: 'Thấy cùng đường mà không giúp'

Không ít lần, ông Đoàn Ngọc Hải bị nhiều tài khoản mạng xã hội "tấn công" trên trang cá nhân. Dù vậy, lần này, ông Hải không tiếp tục đấu khẩu và phản ứng mạnh với những lời xúc phạm mình như trước nữa.

Trong suốt khoảng thời gian qua, việc ông Đoàn Ngọc Hải thực hiện những chuyến xe thiện nguyện nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Thế nhưng, bên cạnh những lời động viên, khích lệ tinh thần thì cũng có không ít người soi mói từng chút, thậm chí còn nhắn tin hoặc để lại những lời miệt thị, xúc phạm trên trang cá nhân của ông Hải. Ông Đoàn Ngọc Hải trong các chuyến thiện nguyện xuyên Việt - Ảnh: FBNV Mới đây, cư dân mạng không khỏi bức xúc trước một tài khoản FB liên tục bình luận xúc phạm ông và Quỹ Vì đồng bào.

Ông Hải chỉ chụp lại màn hình bình luận của một tài khoản có ý chửi bới mình và 'miễn bình luận gì thêm'- Ảnh: FBNV Theo những lời lẽ mà nick N.H trên nói ra, có thể đoán người này từng xin ông Hải và Quỹ Vì đồng bào hỗ trợ tài chính vì mình đã lâm vào đường cùng. Không rõ nội tình sự việc thế nào, nhưng từ đầu, ông Đoàn Ngọc Hải đã công bố Quỹ Vì đồng bào sẽ chỉ ưu tiên hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo. Trước đó, một tài khoản khác còn mắng ông Đoàn Ngọc Hải vì "tội" không hỏi thăm được một câu đến Sài Gòn trong lúc địa phương này đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Ngay lập tức, ông Hải liền đáp trả:"Những người như bạn trước đây tôi gặp trong các đơn vị nhiều rồi. Đó là chuyên thọc gậy bánh xe, gây chia rẽ mất đoàn kết".

Ông Hải cứng rắn đáp trả cư dân mạng - Ảnh: FBNV Có lẽ sau nhiều lần bị người theo dõi chất vấn chuyện này chuyện khác, lần này ông đã có "kinh nghiệm ứng phó" nên trả lời rất ngắn gọn vậy thôi. Được biết, sau quãng nghỉ ngắn về thăm gia đình ở TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục hành trình lái xe từ thiện của mình. Hiện ông đang dừng chân ở Quảng Trị. Trong một status mới, ông kể chuyện ở trạm dừng chân trong hành trình chở hài cốt liệt sĩ về nhà: "Đêm hôm qua tôi và những người nhà của liệt sĩ đã dừng chân nghỉ đêm ở thị trấn Lăng Cô ngay bên đường quốc lộ 1. 5 giờ sáng nay tôi thức dậy bắt đầu ngày mới bằng một bài tập chạy bộ. Mở cửa phòng khách sạn bước ra, thật ngạc nhiên, một thùng sữa và một lá thư trước cửa phòng ngủ của một bạn nào đó. Đêm hôm qua khoảng 23 giờ đêm có người gõ cửa phòng tôi, tôi biết nhưng im lặng. Mong các bạn thông cảm vì tôi phải ngủ thật tốt để hôm sau 800km đang chờ tôi. Không ngủ tốt chỉ một tích tắc thôi là...". Nhiều người vẫn luôn ủng hộ và chia sẻ cùng ông Hải - Ảnh: FBNV Bên cạnh những bình luận tiêu cực thì vẫn còn đó hàng triệu người ủng hộ và chia sẻ với ông. Hy vọng ông Đoàn Ngọc Hải sẽ luôn giữ được sức khỏe và tinh thần phấn chấn để có thể tiếp tục hành trình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khác.

Quyên góp hơn 13,5 tỷ, ông Đoàn Ngọc Hải công khai hành trình từ thiện chi tiết từ A-Z, cộng đồng mạng 'đáp trả' Ông Đoàn Ngọc Hải đang có những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc hành trình từ thiện của mình. Mới đây ông đã khiến cõi mạng xôn xao khi công bố quyên góp được hơn 13,5 tỷ đồng.

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