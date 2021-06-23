Ông Đoàn Ngọc Hải kể về các bé cô nhi viện ở Kon Tum: 'Một ngày 3 bữa ăn là 7.000đ/cháu, vậy mà họ chỉ mong ước được như vậy'

Xã hội 23/06/2021 14:27

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục có những chia sẻ cảm động về chuyến hành trình từ thiện của mình. Lần này, ông ghé thăm TP. Kon Tum với nhiều mảnh đời bất hạnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục chia sẻ thông tin kèm theo đó là những hình ảnh hoạt động tại những điểm làm từ thiện và cập nhật tình hình để mọi người theo dõi.

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Bài chia sẻ sáng ngày 23/6 của ông Đoàn Ngọc Hải

Theo như nội dung bài viết, thông qua hoàn cảnh khó khăn của một cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi tại cô nhi viện tại Kon Tum, ông kể cháu chỉ là 1 trong 1 ngàn cháu mồ côi, khuyết tật... bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng ở 6 cô nhi viện Vinh Sơn - thành phố Kon Tum do hàng chục Ma sơ tự nguyện quản lý.

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Cháu bé được đặt tên là Bình Minh với hy vọng 'ánh sáng sẽ xoá đi bóng tối mà mẹ cháu và cháu đã gặp phải' - Ảnh: FBNV

Nhói lòng thay, dù điều kiện sống rất khó khăn nhưng "họ chỉ mong ước được như vậy và duy trì lâu dài". Tuy nhiên, các nhà hảo tâm đã không còn có thể giúp đỡ nơi này vì ảnh hưởng của Covid-19. Ông Hải sau khi nghe tin đã lập tức đến hỗ trợ.

"Nếu không có tấm lòng của các nhà hảo tâm thì nơi đây không thể tiếp tục hoạt động. Khẩu phần ăn hàng ngày là 7 ngàn đồng/1 cháu/1 ngày cho 3 bữa ăn, vậy mà họ chỉ mong ước được như vậy và duy trì lâu dài.

Nghe thông tin nơi đây lương thực đã cạn do đại dịch Covid nên tôi đã đến đây. Tôi mang sữa, bánh ngọt, mắm ruốc thịt, mắm tép của các nhà hảo tâm ở Thanh Hóa cho các cháu" - trích bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải.

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Các bé khác ở cô nhi viện - Ảnh: FBNV
Ông Đoàn Ngọc Hải kể về các bé cô nhi viện ở Kon Tum: 'Một ngày 3 bữa ăn là 7.000đ/cháu, vậy mà họ chỉ mong ước được như vậy' - Ảnh 4
Ông Hải mang quà đến giúp đỡ -  Ảnh: FBNV

Qua đó, ông Hải cũng xin thay mặt "bà con cô bác xuất QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO" giúp đỡ các em bởi lẽ theo ông chỉ cần cộng đồng chung tay góp sức sẽ "làm nên điều kỳ diệu", sâu xa hơn là mang lại trận tự an toàn cho xã hội. Cuối bài, ông nhận định: "Chúng ta giúp các cháu chính là chúng ta đang giúp chúng ta!"

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình 

Bài viết đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn và ủng hộ cho hành động này của ông. Một vài mạnh thường quân cũng đã chụp màn hình điện thoại và cho biết đã chuyển khoản cho ông Hải, hy vọng góp một phần nhỏ giúp đỡ các em. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng ông Hải nên đi sâu vào các địa phương hơn vì "còn rất nhiều hoàn cảnh, lạc hậu lắm".

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