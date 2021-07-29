'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này

Vào sáng 24/7/2021, một nhà hảo tâm ở Q.1 (TP.HCM) đã nhận chiếc xe cứu thương đồng hành với ông Đoàn Ngọc Hải trong 11 tháng qua, đồng thời đóng góp lại số tiền 3 tỉ vào Quỹ đồng bào. Toàn bộ số tiền này được dành để mua máy thở và dụng cụ y tế cho bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân Covid-19.



Người nhận xe cứu thương trao biểu trưng 3 tỉ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi có số tiền 3 tỷ đồng, ông Đoàn Ngọc Hải mua 14 máy thở và 1.000 bộ đồ bảo hộ như sau: 4 máy thở cấp độ cao Savina 300 Select của Đức sản xuất, trị giá 580 triệu đồng/máy, 4 máy là 2 tỷ 320 triệu đồng. 10 máy thở oxy dòng cao Model HFO-1, trị giá 60 triệu đồng/máy, 10 máy là 600 triệu đồng. 1.000 bộ đồ bảo hộ cấp độ 2 trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã đích thân bàn giao 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy cho Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6 tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Vô tình gặp đoàn bác sĩ từ Hải Phòng vào tiếp sức cho Bệnh viện dã chiến, ông cũng tặng họ một ít sữa hộp để động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng. Đó cũng là lần cuối ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương của mình.