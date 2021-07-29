'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này

Xã hội 29/07/2021 20:15

Ông Đoàn Ngọc Hải đã tặng 14 máy thở và 1.000 bộ đồ bảo hộ cho bệnh viện dã chiến ở Sài Gòn với chi phí lên đến 3 tỷ đồng.

Vào sáng 24/7/2021, một nhà hảo tâm ở Q.1 (TP.HCM) đã nhận chiếc xe cứu thương đồng hành với ông Đoàn Ngọc Hải trong 11 tháng qua, đồng thời đóng góp lại số tiền 3 tỉ vào Quỹ đồng bào. Toàn bộ số tiền này được dành để mua máy thở và dụng cụ y tế cho bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này - Ảnh 1
Người nhận xe cứu thương trao biểu trưng 3 tỉ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi có số tiền 3 tỷ đồng, ông Đoàn Ngọc Hải mua 14 máy thở và 1.000 bộ đồ bảo hộ như sau: 4 máy thở cấp độ cao Savina 300 Select của Đức sản xuất, trị giá 580 triệu đồng/máy, 4 máy là 2 tỷ 320 triệu đồng. 10 máy thở oxy dòng cao Model HFO-1, trị giá 60 triệu đồng/máy, 10 máy là 600 triệu đồng. 1.000 bộ đồ bảo hộ cấp độ 2 trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã đích thân bàn giao 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy cho Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6 tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Vô tình gặp đoàn bác sĩ từ Hải Phòng vào tiếp sức cho Bệnh viện dã chiến, ông cũng tặng họ một ít sữa hộp để động viên tinh thần các chiến sĩ áo trắng. Đó cũng là lần cuối ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương của mình.

'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này - Ảnh 2
Ông Đoàn Ngọc Hải đã bàn giao 2 máy thở loại 580 triệu đồng/máy cho Bệnh viện dã chiến số 6 tại TP Thủ Đức - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

 Được biết, chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744, do ông Đoàn Ngọc Hải mua ngày 26/8/2020, khởi hành ngày 28/8/2020 do ông tự lái, để chở 1 bệnh nhân ung thư và người nhà từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về Đắk Nông miễn phí. Từ đó đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải tự lái chiếc xe cứu thương này, đã chạy được 66.000 km đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để làm công tác thiện nguyện. 

Hiện tại, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở TP.HCM, ông Hải chia sẻ rằng mình vẫn sẽ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như chở gạo, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ông sẽ trở lại với công việc thiện nguyện của mình. Lúc này, ông sẽ đồng hành cùng chiếc xe cứu thương mới do nghệ sĩ Việt Hương mua tặng.

'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này - Ảnh 3
Ông Hải "chia tay" chiếc xe cứu thương đã gắn bó gần 1 năm qua - Ảnh: Internet
'Chia tay' chiếc xe cứu thương gắn bó 1 năm qua, ông Đoàn Ngọc Hải chi hết 3 tỷ từ người nhận xe để làm điều này - Ảnh 4
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