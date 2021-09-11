Cụ bà 'ôm chặt cứng' tình nguyện viên khi tiêm vaccine: 'Phải có người cho tui ôm tui mới dám chích'

Xã hội 11/09/2021 16:33

Lời ngập ngừng nhờ giúp đỡ từ một cụ bà khiến chàng tình nguyện viên có chút bất ngờ và bối rối. Song, khoảnh khắc cụ bà ôm tình nguyện viên cho đỡ sợ khi chích ngừa khiến nhiều người "lụi tim".

Trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng lan truyền hình ảnh vô cùng đáng yêu về một tình nguyện viên đã đồng ý cho cụ bà ôm chặt để đỡ sợ khi tiêm vaccine. Được biết, tình nguyện viên tốt bụng này là Mạnh Thiên sinh năm 1999. Chàng trai hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. 

Câu chuyện xảy ra vào chiều 9-9 vừa qua, khi chàng tình nguyện viên này đang làm nhiệm vụ ghi hồ sơ ở bàn khám sàng lọc tại điểm tiêm vaccine trường THCS Huỳnh Khương Ninh (phường Đa Kao, Quận 1).

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Bức ảnh 'đốn tim' nhiều cư dân mạng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của anh chàng, ngay khi nhận được lời đề nghị của cụ bà, Mạnh Thiên không khỏi bất ngờ và khá bối rối. Anh kể lại: "Bà mở lời khá ngập ngừng "Cậu ơi, cậu ơi cậu! Làm phiền giúp giùm tui, đứng cho tui ôm được hông cậu? Phải có người cho tui ôm tui mới dám chích...", bằng giọng nói hơi lắp bắp và ngập ngừng.

Sau đó, chàng trai đã đồng ý và dẫn bà cụ quay trở lại chỗ tiêm vaccine. Anh còn nói đùa với bà cụ để bà đỡ sợ hơn: "Dạ, mà bà phải ôm chặt, con mới cho chích đó nha!".

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Cụ bà nhắm mắt và ôm chặt tình nguyện viên cho đỡ sợ - Ảnh: Internet

Sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khoảnh khắc này đã "đốn tim" nhiều cư dân mạng. Nhiều người còn dành "cơn mưa" lời khen cho chàng tình nguyện viên trẻ tốt bụng này. 

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