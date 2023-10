TP.HCM: Công an phát hiện thanh niên ra đường 'lận lưng' 21 giấy đi đường giả, triệt phá đường dây làm giả giấy

Các đối tượng lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng để bán với giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/giấy đi đường.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM, Công an Q.1, Công an Q.8 bắt giữ các nghi can gồm: Lâm T. (30 tuổi), Nguyễn Hải T. (36 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh), Bùi Minh T. (28 tuổi, ngụ Q.8), Lê Văn T. (28 tuổi, ngụ Q.12) và Huỳnh Minh T. (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường.

Cụ thể, theo cơ quan công an thông tin, ngày 9/9, các trinh sát PC02 và Công an Q.1 tuần tra ttaij chốt kiểm soát trên đường thì phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả để lưu thông trên đường mang tên Lâm T. Sau khi tiến hành kiểm tra, công an thu giữ trên người T. có thêm 20 giấy đi đường giả.

Giấy đi đường được các đối tượng làm giả - Ảnh: Tổ Quốc

Làm việc với công an, đối tượng Lâm T. khai do có nhu cầu đi đường nên đã lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản Facebook tên A.T của Nguyễn Hải T. quản lý với giá 1 triệu đồng/giấy. Sau đó, T. nhận giấy đi đường xong thì được T. thuê đi giao các giấy cho khách khác với tiền công từ 200.000 - 400.000 đồng/giấy.

Từ đó, công an mở rộng điều tra, mời Minh T., Hải T. và Văn T. lên làm việc. Các nghi can khai do dịch bệnh Covid-19, không có việc làm nên nhóm này bàn bạc làm giả giấy đi đường để kiếm tiền tiêu xài. Nên sau đó, Hải T. và Văn T. lên mạng xã hội đăng thông tin để tìm khách hàng có nhu cầu; còn Minh T. nhận thông tin và làm giả giấy đi đường.

Mỗi giấy đi đường giả được bán với giá từ 1 - 2 triệu đồng. Và Lâm T. có nhiệm vụ đi giao hàng cho khách. Khi lực lượng công an khám xét nhà trọ của các nghi can ở P.15, Q.8 đã thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn làm giả, lừa đảo, mua bán giấy đi đường, giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19. Không mua bán, tiếp tay cho các nghi can làm giả các loại giấy tờ này vì nếu vi phạm sẽ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

