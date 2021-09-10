Bố đi chống dịch chỉ dám đứng ngoài nhìn, bé gái liền có hành động gây 'sụt sùi nước mắt' người xem

Video xúc động về bé gái của một cán bộ công an vui mừng khi thấy bố về nhà. Song, người bố chỉ dám đứng nhìn ngoài cổng sau nhiều tháng ngày bận rộn ở tuyến đầu chống dịch.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ "nhanh như chớp" của một cán bộ CA và cô con gái bé nhỏ. Cụ thể là anh cán bộ công an hiện đang công tác tại tuyến đầu chống dịch Covid-19. Sau nhiều tháng ngày làm nhiệm vụ, anh được dịp ghé thăm nhà, nhưng chỉ dám đứng ngoài xa và hỏi han được vài câu do đặc thù công việc có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo đoạn clip ghi lại, người vợ đã khóa cửa lại vì muốn giữ an toàn cho 2 cha con. Nhưng khi vừa thấy bố, bé gái đã đứng ở cánh cửa ra hiệu muốn được cha bồng bế và ôm hôn. Bé gái liên tục vươn người, đưa tay để mở khóa cửa.

Sau khi đứng ngoài cửa, hỏi thăm vợ và con gái được ít phút, anh lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Dù rất thương con nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên anh vẫn phải đi. Thấy hai cha con không nỡ chào tạm biệt nhau, người mẹ đứng bên cạnh liền nhắc con gái: "Con chào cha đi". Lúc này, dù rất thương con gái nhưng anh ngập ngùi gác lại và đưa tay vẫy chào: "Bai bai con".

Bé gái nhướn người, đưa tay mở cửa để đến gần ba - Ảnh: chụp màn hình

Đoạn clip ngắn nhận được nhiều sự quan tâm và gây xúc động cho người xem. Đặc biệt là khoảnh khắc bé gái cố nhướn người để mở cửa vì không nỡ rời xa ba của mình. Còn người bố đành chào tạm biệt con và trở lại cơ quan cùng đồng nghiệp chống dịch.

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