Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, thành phố Hồ Chí Minh có 252 trẻ em mồ côi vì Covid-19 (7 trẻ mồ côi cả cha mẹ, 245 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ). Vậy nên, dựa theo căn cứ Nghị định 20/2021 của Chính phủ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ thì được xét trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Mức trợ cấp có hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi; (tương đương 900.000 đồng/trẻ em/tháng); Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên (tương đương 540.000 đồng/trẻ em/tháng).

Ngoài ra, các trẻ em được cấp bảo hiểm y tế. Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Nếu trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Nhiều trẻ em có cha mẹ qua đời vì Covid-19 - Ảnh: Internet

Đồng thời, căn cứ theo Luật Trẻ em 2016, Nghị định 56/2017/NĐ-CP và Nghị định 20/2021/ NĐ-CP, trường hợp trẻ mồ côi cả cha mẹ thì được đưa vào diện chăm sóc, nuôi thay thế. Cụ thể là: Thay thế bởi ông, bà, cô, chú cậu, dì, người thân; Thay thể bởi cá nhân cộng đồng trong xóm, tổ dân phố; Thay thế cho nhận con nuôi; Thay thể bởi các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo chia sẻ từ Công lý, dựa vào Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM có Công văn số 2512 ngày 28/7 về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, trẻ em là F0 được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày với các trường hợp điều trị từ ngày 27/4 đến ngày 31/12, thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa là 45 ngày. Trẻ em là F1 được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày với các trường hợp cách ly y tế từ ngày 27/4 đến 31/12, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Mỗi trẻ em được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/trẻ em.

Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ BHYT - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi trẻ trở về nhà (sau khi điều trị và cách ly tập trung) thì được chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể xác minh hoàn cảnh để hỗ trợ gạo, mì gói, sữa,... nếu quá khó khăn thì kêu gọi các tổ chức xã hội, mạnh thường quân đỡ đầu, giúp đỡ lâu dài.

Đặc biệt, để hỗ trợ các bé đến trường, trên cơ sở đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TPHCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.