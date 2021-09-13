Cụ ông 83 tuổi nhiều bệnh nền thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' của bệnh Covid-19

Xã hội 13/09/2021 22:35

Cụ ông 83 tuổi như được "hồi sinh" một cách ngoạn mục sau khi mắc Covid-19 kèm theo khá nhiều bệnh nền. Một tín hiệu tích cực là số ca tử vong ngày càng giảm mạnh.

Theo chia sẻ từ Công lý, ông T.V.T. (83 tuổi) là một trong những bệnh nhân cao tuổi nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tại TP.HCM.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, bệnh nhân vào viện với thể trạng yếu, từng trải qua một cuộc phẫu thuật kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường... Bệnh nhân phải thở oxy dòng cao máy HFNC trong 2 ngày.

Bác sĩ Lê Nhật Huy - người trực tiếp tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân cho biết: "Sau 16 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân không còn các triệu chứng ho, sốt, khó thở, các xét nghiệm SARS-CoV-2 với kết quả âm tính liên tiếp".

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Sau 16 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2 - Ảnh: Công lý

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, chức năng phổi của bệnh nhân đã được cải thiện. Đối với các chức năng gan, thận thì bình thường. Ngày 31/8, bệnh nhân T. được xuất viện và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định. Đây cũng là một tín hiệu tích cực là số ca tử vong ngày càng giảm mạnh.

Theo GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện là tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, lực lượng bác sĩ cùng đơn vị thi công đã nỗ lực để hoàn thành.

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 Các bác sĩ ở Trung tâm cũng đang tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân 86 tuổi cũng với nhiều bệnh lý nền - Ảnh: Internet

Hiện tại, các bác sĩ ở Trung tâm cũng đang tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân 86 tuổi cũng với nhiều bệnh lý nền. Các bác sĩ thường dặn dò bệnh nhân về nhà theo dõi thêm sức khỏe, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao thể lực để dần trở về trạng thái hoàn toàn bình thường như trước kia.

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