TP.HCM tiếp tục rà soát và hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn do dịch Covid-19

Xã hội 14/09/2021 06:00

Bên cạnh những người đã nhận được tiền hỗ trợ, một số người dân phản ánh họ chưa nhận được tiền từ hai đợt hỗ trợ trước. Đồng thời, hỗ trợ đợt 3 sẽ không phân biệt thường trú và tạm trú.

Theo chia sẻ từ Tuổi trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát và tiếp tục hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn. Được biết, đối tượng của đợt hỗ trợ lần 3 sẽ gồm người lao động bị mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn đang có mặt tại TP, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.

 

Đây là thông tin được nêu ra trong kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

 

kho khan do dich covid 19

 

Thân nhân của người lao động bị mất việc làm (cha, mẹ, vợ, chồng, con bao gồm cả người già, trẻ em, người ở nhà nội trợ, không có khả năng làm việc hoặc sống phụ thuộc) đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách cũng được xem xét hỗ trợ.

 

Đối với các trường hợp lưu trú tạm thời, UBND phường, xã, thị trấn sẽ phải lập các tổ công tác bao gồm cán bộ phường/xã/thị trấn, công an khu vực, trưởng ban điều hành khu phố/ấp, tổ trưởng tổ dân phố đi đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết theo mẫu. Ngoài ra, danh sách của đợt hỗ trợ lần 3 dự kiến sẽ được tổng hợp để tích hợp vào với phần mềm quản lý dân cư của Bộ Công an.

 

kho khan do dich covid 19 1

 

Việc tích hợp được thực hiện theo nguyên tắc: phường, xã, thị trấn hoàn tất danh sách chi hỗ trợ đến đâu thì gửi cho Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đưa lên hệ thống, để từ đó làm cơ sở tham mưu cho đợt hỗ trợ lần 3 sau ngày 15-9. 

 

Đợt hỗ trợ lần 3 sẽ ưu tiên giải quyết trước cho đối tượng bổ sung phát sinh mới trong đợt 3, người lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân. Đồng thời, trong gói hỗ trợ đợt 3, ông Hoan yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chủ động thẩm định, phê duyệt để bổ sung vào danh sách các trường hợp phát sinh ngoài danh sách được duyệt để nhanh chóng chi hỗ trợ.

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