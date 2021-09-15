Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị kĩ lưỡng để sống chung an toàn với Covid-19

Xã hội 15/09/2021 11:31

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vắc xin phòng COVID-19.

Dẫn tin từ VOV, chiều ngày 14/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc điều trị từ sớm, hệ thống ô xy trong các bệnh viện, các loại xét nghiệm nhanh với giá thành rẻ, tới đây là vắc xin phòng COVID-19, Việt Nam có thể tiến tới sống chung với virus SARS-CoV-2, khi nhiều nhà khoa học nhận định loại virus này sẽ tiếp tục tồn tại.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam có 3 ứng viên vắc xin phòng Covid-19 đang triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Theo dự kiến, đến cuối năm 2021 sẽ có kết quả phục vụ đăng ký lưu hành vắc xin trong nước, ít nhất có 1 vắc xin được cấp phép lưu hành.

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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Internet

Về thuốc điều trị, hiện tại có rất nhiều loại thuốc, đặc biệt là loại thuốc kháng virus Molnupiravir đang trong quá trình thử nghiệm cho thấy hiệu quả điều trị rất tốt. Các nhà khoa học, chuyên gia, Bộ Y tế kỳ vọng, sau khi hoàn thành thử nghiệm đánh giá lâm sàng, các doanh nghiệp dược của Việt Nam sẽ làm việc để có bản quyền sản xuất trong nước. Từ đó tự chủ được nguồn thuốc điều trị ngay từ rất sớm cho các bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, những kết quả thử nghiệm bước đầu của một số bài thuốc Đông y cũng mở ra hướng kết hợp Đông y, Tây y trong điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong lĩnh vực xét nghiệm, hiện nay, các nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu, phát triển, sản xuất được các loại sinh phẩm (kit) xét nghiệm nhanh kháng nguyên có độ nhạy cao trong phát hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, đại diện một số doanh nghiệp cho biết đã tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Khoảng một tháng nữa sẽ đi vào sản xuất với giá thành dự kiến rất rẻ.

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Việt Nam chuẩn bị kĩ lưỡng để tiến tới sống chung với dịch - Ảnh: Internet

Thông tin ban đầu cho thấy những sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên được sản xuất trong nước sắp tới sẽ rẻ hơn rất nhiều so với giá thành các kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhập khẩu hiện nay. Nếu áp dụng xét nghiệm nhanh mẫu gộp thì chi phí xét nghiệm sẽ có thể giảm tới hàng chục lần. Tiến tới khi tự chủ được nguồn kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên thì hoàn toàn có thể bán để người dân tự xét nghiệm.

Đồng thời, các nhà khoa học, chuyên gia kiến nghị rà soát việc nghiên cứu sản xuất các xét nghiệm nhanh kháng thể trong bối cảnh chúng ta đã triển khai tiêm vắc xin cho người dân.

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Từ khóa:   vắc xin phòng Covid-19 Corona virus HCM giãn cách xã hội

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