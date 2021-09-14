Xót xa 1.500 học sinh ở TP.HCM mất cha mẹ vì đại dịch Corona

Chia sẻ về những biện pháp hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết trường hợp trẻ em là F0 sẽ được hỗ trợ theo chính sách cho người đang điều trị, cách ly tập trung (trong đó có trẻ em) tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị, bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

Sáng ngày 14/9, thông tin trên được Sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM về tình hình học sinh học tập đầu năm học 2021-2022. Theo thống kê mới nhất, lãnh đạo Sở cho biết 1.517 học sinh rơi vào hoàn cảnh mồ côi do dịch Covid-19. Vậy nên, việc hỗ trợ cho trẻ em F0 hoặc mất bố mẹ vì đại dịch Covid-19 là điều vô cùng cần thiết và cấp bách.

Cùng với đó, Công văn số 2512/UBND-VX ngày 28/7 của UBND TP.HCM triển khai hỗ trợ đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) đang điều trị do mắc Covid-19 (F0), hoặc cách ly y tế để phòng chống Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày, từ ngày 27/4 đến ngày 31/12. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày đối với F0 và 21 ngày đối với F1.

Trẻ em còn được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm tế. Khi trở về nhà (sau khi điều trị và cách ly tập trung), trẻ được chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể xác minh hoàn cảnh hỗ trợ gạo, mì gói, sữa... Nếu trẻ quá khó khăn, địa phương kêu gọi các tổ chức xã hội, mạnh thường quân giúp đỡ.

Trường hợp trẻ em có cha mẹ đã qua đời vì Covid-19, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ Khoản 1, Điều 5, Chương II, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trẻ em mồ côi cả cha mẹ được xét trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Mức trợ cấp có hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 4 tuổi, hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 4 tuổi trở lên, được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, được miễn giảm học phí và các khoản khác trong nhà trường. Thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Trẻ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn băng thứ nhất tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Bên cạnh đó, căn cứ Luật Trẻ em 2016, Nghị định 56/2017/NĐ-CP và Nghị định 20/2021/ NĐ-CP, trẻ mồ côi cả cha mę được đưa vào diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế bởi ông, bà, cô, chú cậu, dì, người thân, cá nhân cộng đồng trong xóm, tổ dân phổ, nhận nuôi con nuôi, đưa vào các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Hiện nay, các quận, huyện, TP Thủ Đức đã và đang vận động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ có cả cha mẹ qua đời vì Covid-19 hoặc chỉ có cha hoặc mẹ qua đời vì dịch bệnh, người còn lại nhiễm đang điều trị trong khu cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn từ 3-5 triệu đồng/trẻ cùng gạo, sữa, mì, dầu ăn...