Tiết lộ thông tin mới nhất về vaccine Moderna: Hiệu quả phòng ngừa suy giảm theo thời gian?

Xã hội 16/09/2021 16:23

Kết quả phân tích vaccine Moderna cho thấy người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 của hãng vào 13 tháng trước có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nhóm người mới tiêm chủng khoảng tám tháng trước đó.

Hãng tin Bloomberg ngày 1/9 đã dẫn một nghiên cứu mới đây ở Bỉ được thực hiện đối với 1.600 người tại một hệ thống bệnh viện lớn cho thấy vaccine COVID-19 của hãng Moderna Inc. đã tạo ra nhiều hơn gấp đôi lượng kháng thể của mũi tiêm tương tự do Pfizer Inc. và BioNTech SE. Kết quả trên được đưa ra khi xem xét kết quả phân tích mẫu máu của những người này sau khi tiêm vaccine từ 6 đến 10 tuần.

Tuy nhiên, mới đây, công ty dược phẩm Moderna của Mỹ ngày 15/9 đã công bố dữ liệu mới liên quan đến các cuộc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do hãng sản xuất. Dữ liệu mới cho thấy hiệu quả phòng ngừa của loại vaccine này suy giảm theo thời gian - điều này trái ngược với những thông tin trước đó cho rằng vaccine của Moderna có hiệu quả phòng ngừa trong thời gian dài hơn so với vaccine cùng loại của hãng Pfizer.

vaccine COVID-19 1

Kết quả phân tích của Moderna cho thấy người đã tiêm chủng vaccine của hãng vào 13 tháng trước có tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nhóm người mới tiêm chủng khoảng tám tháng trước đó.

Chủ tịch Stephen Hoge cho biết đây chỉ là thông tin mang tính ước đoán, song hãng cho rằng những thông tin này có thể coi là cơ sở để có thể đưa ra dự báo về tình trạng miễn dịch cộng đồng của Mỹ trong mùa Thu và mùa Đông năm nay, theo đó xác định Mỹ sẽ có thêm tối thiểu 600.000 ca mắc COVID-19 trong thời gian tới.

vaccine COVID-19 2

Việc tiêm mũi tăng cường khiến nhiều chuyên gia y tế bối rối, vì dù có bằng chứng cho thấy hiệu quả của vaccine giảm dần trong việc ngăn ngừa nhiễm virus, vaccine vẫn bảo vệ tốt trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong - vốn là mục đích chính của việc tiêm chủng.

Thót tim trước ‘vật lạ’ trong thực quản của bệnh nhi 19 tháng tuổi

Thót tim trước ‘vật lạ’ trong thực quản của bệnh nhi 19 tháng tuổi

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đã gắp thành công xương cá lóc 4 chấu đâm sâu vào thành thực quản của em bé 19 tháng tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine COVID-19 vắc xin phòng ngừa COVID-19 vaccine Moderna

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số