Bất ngờ chuyển dạ trong đêm, một thai phụ được đỡ đẻ thành công bên lề đường

Mới đây, khi đang trên đường về Gia Lai tránh dịch, một thai phụ đã bất ngờ chuyển dạ ngay trong đêm. Đây được xem là ca sinh nở bên lề đường quốc lộ vô cùng đặc biệt.

Ngày 15/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã tổ chức đón 247 công dân Gia Lai đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê. Trong chuyến xe chở đoàn người từ phía Nam về có 209 thai phụ, 37 trẻ em đi cùng và 1 người nhà thai phụ.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho các thai phụ, tổ công tác được bố trí 9 bác sĩ, nhân viên y tế và đầy đủ trang, thiết bị sẵn sàng cấp cứu thai phụ nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Các bác sĩ đã đở đẻ thành công cho sản phụ bất ngờ chuyển dạ ngay trong đêm - Ảnh: Công lý

Trong chuyến xe đặc biệt này đã phát sinh một vụ việc hi hữu, ngay trong đêm 14/9, chị Ksor H’ơp (25 tuổi, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện), mang thai 38 tuần đã bất ngờ chuyển dạ. Ngay sau đó, các bác sĩ đã hội ý, thăm khám và quyết định chọn vị trí đất trống để đỡ đẻ cho sản phụ này. Ca đỡ đẻ thành công vào lúc 22h30 ngày 14/9.

Sau khi các nhân viên y tế đỡ đẻ thành công, sản phụ và cháu bé được đưa lên xe và theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên, sau 30 phút theo dõi sinh tồn mẹ và bé, nhận thấy tình trạng sức khoẻ ổn định, đoàn quyết định tiếp tục di chuyển về.

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