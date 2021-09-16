Người đàn ông Nghệ An được bóc tách những khối u mọc 'chi chít như chùm sung' trên đầu

Xã hội 16/09/2021 11:53

Được biết, ông C. đã sống chung với các khối u hơn 12 năm nay. Dù không gây đau đớn nhưng các khối u lại phát triển ngày càng to và khiến ông tự ti trong giao tiếp hằng ngày.

Theo chia sẻ từ Trí thức trẻ, vào ngày 15/9, Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) vừa phẫu thuật thành công cho một người đàn ông với cả chục khối u mọc nhiều nơi trên cơ thể. Cụ thể, ông C.T.C. (46 tuổi, ở xã Nghi Ân, TP. Vinh) bắt đầu xuất hiện những khối u nhỏ trên cơ thể rồi lớn dần lên khoảng 12 năm trước. Những khối u này dần lan từ đầu sang các nơi khác trên cơ thể như vai, bụng.

Theo lời ông C. chia sẻ rằng ông đã sống chung với các khối u hơn 12 năm nay. Mặc dù, các khối u không gây đau đớn, tuy nhiên do các khối u phát triển ngày càng to, gây mặc cảm trong giao tiếp hằng ngày, nên người bệnh quyết định đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

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Khối u 'ngự trị' trên đầu ông C. suốt 12 năm qua - Ảnh: Trí thức trẻ

Bác sĩ Võ Ngọc Thái chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện cho biết, sau khi thăm khám, dựa vào kích thước và vị trí các khối u, các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật bóc u - làm giải phẫu bệnh. Đây là phương pháp điều trị triệt để, tốt nhất giúp loại bỏ toàn bộ khối u.

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Các bác sĩ trong quá trình bóc tách các khối u - Ảnh: Trí thức trẻ

Các bác sỹ đã tạo một vết rạch nhỏ ở vị trí khối u, sau đó cắt toàn bộ và vỏ bọc, cuối cùng là cầm máu và khâu vết mổ. Sau khoảng 40 phút thực hiện phẫu thuật, các bác sỹ đã bóc thành cồng 13 khối u lớn nhỏ với các kích thước từ 1-3cm lấy ra từ đầu, vai, bụng bệnh nhân. Qua giải phẫu bệnh, các bác sỹ kết luận những khối u này là u nang biểu bì (u bã đậu). Hiện tại, bệnh nhân C. ổn định sức khỏe và đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

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13 khối u lớn nhỏ với nhiều kích thước khác nhau - Ảnh: Trí thức trẻ

Theo các bác sĩ, u bã đậu (u nang biểu bì) là một dạng u bướu lành tính, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Song, nếu không được điều trị u có thể phát triển rất nhanh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ. Một số trường hợp bội nhiễm vi khuẩn có thể tạo thành ổ viêm, sưng, nóng đỏ, dẫn đến hoại tử. Vậy nên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan và tâm lý sợ dịch bệnh mà trì hoàn điều trị khi cơ thể có dấu hiệu bất thường để tránh các biến chứng xảy ra khi đến Bệnh viện quá muộn.

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