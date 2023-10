Người đàn ông Nghệ An được bóc tách những khối u mọc 'chi chít như chùm sung' trên đầu

Theo chia sẻ từ Trí thức trẻ, vào ngày 15/9, Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) vừa phẫu thuật thành công cho một người đàn ông với cả chục khối u mọc nhiều nơi trên cơ thể. Cụ thể, ông C.T.C. (46 tuổi, ở xã Nghi Ân, TP. Vinh) bắt đầu xuất hiện những khối u nhỏ trên cơ thể rồi lớn dần lên khoảng 12 năm trước. Những khối u này dần lan từ đầu sang các nơi khác trên cơ thể như vai, bụng.

Theo lời ông C. chia sẻ rằng ông đã sống chung với các khối u hơn 12 năm nay. Mặc dù, các khối u không gây đau đớn, tuy nhiên do các khối u phát triển ngày càng to, gây mặc cảm trong giao tiếp hằng ngày, nên người bệnh quyết định đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.