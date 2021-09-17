Dở khóc dở cười: Cô giáo dạy online suýt 'vỡ tim' khi thấy mặt trò: Ngày nào cũng như này chắc cô xin nghỉ sớm!

Chẳng biết cậu học sinh có bị mẹ đánh đòn một trận vì tội nghịch ngợm trong giờ học hay không nhưng cộng đồng mạng thì được trận cười no bụng.

Trong những ngày giãn cách phòng, chống dịch bệnh, các em học sinh được làm quen với việc học online và từ đó cũng xuất hiện không ít những câu chuyện hài hước xung quanh nó. Lứa tuổi học trò hồn nhiên với nhiều trò tinh nghịch nên dù học ở trên lớp hay ở nhà, các cô cậu nhỏ cũng khiến thầy cô không ít lần rối não.

Mới đây, một trường hợp của cậu nhóc khiến người nghe dở khóc dở cười. Cụ thể, cậu bé đã đeo một chiếc mặt nạ hình cụ già với làn da nhăn nheo, tái xanh. Cô giáo cũng nhiều lần "vỡ tim" khi chứng kiến nên phải nhắn tin góp ý với phụ huynh: "Mẹ K. ơi, mẹ nhắc con tuyệt đối không dùng mặt nạ như kia trong giờ học nhé ạ. Mình đã nhắc nhở 3 lần". Còn phụ huynh thì vội vàng xin lỗi cô.

Dòng tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh sau khi được tiết lộ đã cho cộng đồng mạng được trận cười no bụng. Cũng trước đây vài ngày, trên mạng xã hội cũng có trường hợp, con trẻ đang học online, phụ huynh vô tư cởi trần, đi lại trước camera.

Hay cũng có phụ huynh hồn nhiên chê: "Cô giáo mày đấy à? Béo thế!" khi con chưa tắt mic lớp học. Đủ mọi câu chuyện cười ra nước mắt khiến những buổi học online trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-khoc-do-cuoi-co-giao-day-online-suyt-vo-tim-khi-thay-mat-tro-ngay-nao-cung-nhu-nay-chac-co-xin-nghi-som-424878.html