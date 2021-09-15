Hai cha con vùng cao vét sạch túi được hơn 1 triệu đồng mua điện thoại học online và hành động bất ngờ của ông chủ tiệm

Xã hội 15/09/2021 11:20

Mới đây, câu chuyện cảm động về hai cho con người dân tộc vét sạch túi, vượt hơn 20km đi mua điện thoại học online khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, thiếu tá Đỗ Thành Sự, Phòng Công tác Đảng và Chính trị (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã đăng tải trên trang cá nhân câu chuyện về 2 cha con vượt hơn 20 km đường núi, vét sạch túi, vay mượn thêm được hơn 1 triệu đồng để mua điện thoại học online cho con khiến nhiều người xót xa.

"Từ xã Ba Nam, hai cha con đèo trên xe máy vượt 20 km đường núi xuống thị trấn Ba Tơ (huyện miền núi Ba Tơ) tìm mua điện thoại cho con gái học online. Đến một số tiệm bán điện thoại đều lắc đầu vì số tiền không đủ lấy một cái điện thoại có chức năng học online. Theo người cha cho biết, trước đó đã vắt hết túi, rồi mượn thêm người hàng xóm cho đủ trên 1 triệu đồng mới dám xuống núi mua điện thoại"- trích bài viết của thiếu tá.

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Bài viết của thiếu tá - Ảnh: Chụp màn hình

Rất may, sau một lúc dò hỏi, đã có một chủ cửa hàng điện thoại tên Q.H. vì thương cảm cho hoàn cảnh của hai cha con mà đồng ý bán một chiếc smartphone với giá đúng bằng số tiền mà họ có. "Hai cha con vui mừng hớn hở lên xe quay trở về nhà xã Ba Nam cho kịp trước trời tối".

Câu chuyện sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhìn xấp tiền lẻ ngã màu của hai cha con khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Rõ ràng, dù cuộc sống khó khăn nhưng người cha này vẫn muốn dành những điều tốt nhất cho con mình để em có được một tương lai tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, ông chủ cửa hàng điện thoại cũng nhận được lời tán thưởng cho hành động tương thân tương ái của mình.

 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ông Lê Q.H., chủ cửa hàng điện thoại hiện đang sống tại Tổ dân phố Đá Bàn,thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, anh gặp 2 cha con vào ngày 14/9.

Người cha rút hết số tiền trong ví ra, chỉ có khoảng 1,3 triệu. Trong khi chiếc điện thoại giá rẻ nhất trong cửa hàng cũng lên tới gần 2 triệu. Thấy sự rụt rè, ngượng ngùng của người bố, anh thương nên nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ.

"Mình đoán anh đã đi tham khảo nhiều tiệm để mua điện thoại rồi nhưng có lẽ số tiền ấy không đủ. Mình hỏi thì anh cũng ngại ngùng, chắc lo không mua nổi. Thấy hoàn cảnh người ta khổ, lại chất phác nên mình cũng chỉ lấy giá cái điện thoại đó 1,3 triệu thôi, còn lại tặng anh. Mình cũng không rõ hoàn cảnh 2 cha con, vì mua máy xong là về liền. Chỉ biết 2 cha con anh là người dân tộc Hre" - ông H. nói.

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Từ khóa:   Quảng Ngã bệnh dịch Covid-19 học sinh học online

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