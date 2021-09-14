Một người phụ nữ ra đường lúc giãn cách xã hội nhưng không xuất trình được giấy tờ còn có hành động khiến các chiến sĩ công an trong đoàn cảnh sát "không kịp trở tay".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của một người phụ nữ tại một điểm chốt thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Long An. Theo như trong clip, trong lúc toàn tỉnh đang giãn cách xã hội thì chị này ra đường nhưng không có giấy tờ theo đúng quy định. Người phụ nữ đi xe máy, phía tay cầm treo một chiếc làn to.

Người phụ nữ mắng chửi các chiến sĩ công an - Ảnh: Cắt từ clip

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe làm việc thì chị này chẳng những không chấp hành mà còn đứng chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Sau một hồi đứng đôi co, người phụ nữ lên ga rồi phóng xe đi tiếp. Chiến sĩ công an đã với tay theo xe để giữ nhưng không kịp. Chiếc xe lao qua thật nhanh bỏ mặc tổ công tác đứng nhìn theo sững sờ.

Rồi đột ngột lao xe đi mất - Ảnh: Cắt từ clip

Người đăng tải đoạn clip trên cho biết, người phụ nữ cuối cùng đã bị mời lên phường làm việc. Tuy chưa rõ hình phạt nào sẽ dành cho chị nhưng hành vi chống đối này khiến cư dân mạng rất bất bình.

Trả góp điện thoại chưa xong, đối tượng quay sang cưỡng hiếp, dùng dao cứa cổ và chiếm đoạt tài sản với nữ chủ nợ Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một đối tượng để phục vụ công tác điều tra làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng dâm và cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hoi-tham-khi-ra-duong-mua-gian-cach-nguoi-phu-nu-mang-chui-roi-phong-xe-lao-di-trong-su-ngo-ngang-cua-doan-cong-tac-kiem-dich-424203.html