Công an TP Bảo Lộc cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một đối tượng để phục vụ công tác điều tra làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng dâm và cướp tài sản.

Theo Infonet, chiều ngày 12/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với một đối tượng để phục vụ công tác điều tra làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng dâm và cướp tài sản. Danh tính người này được hé lộ là Lê Văn Ph. (20 tuổi), ngụ tại Thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Đối tượng Lê Văn Phương tại thời điểm bị bắt - Ảnh: Infonet Thông tin ban đầu, vào đêm 11/9, Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo từ Công an xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) về việc chị Đ.T.K.P (33 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) bị 1 nam thanh niên dùng dao khống chế để cưỡng dâm và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc). Đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Lê Văn Ph..

Khi Công an TP Bảo lộc đã huy động các lực lượng truy bắt đối tượng, thì nhận được tin báo Phương đã bị người nhà nạn nhân và người dân khống chế bắt giữ tại Thôn 16 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm). Theo Tiền Phong, thông tin ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, chị Đ.T.K.P. là chủ cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại Thôn 16 (xã Lộc Thành, Bảo Lâm) có quen biết với Ph. Khoảng 1 tháng trước, chị P. bán trả góp cho Ph. chiếc điện thoại di động trị giá 11 triệu đồng, đối tượng mới trả 3 triệu.

Đối tượng Ph. bị gia đình nạn nhân khống chế - Ảnh: 2Sao Trưa 11/9, Ph. điện thoại cho chị P, đề nghị chị đến nhà trọ của đối tượng trên đường Phùng Hưng (phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) để lấy tiền. Khi chị P. đến nơi, Ph. đã dùng dao khống chế và nói “em cùng đường rồi, cho em xin ít tiền”. Vừa nói, đối tượng vừa lấy chiếc điện thoại Iphone 12, một số tiền trong túi xách và chiếc lắc tay của chị P. Sau đó, Ph. khống chế, trói 2 tay chị P. lại; ép nạn nhân đọc mật khẩu điện thoại để tắt định vị, tắt nguồn điện thoại. Chị P. giằng co làm dây trói bung ra, vùng chạy khỏi phòng nhưng bị Ph. đuổi theo, bắt lại; dùng dao Thái Lan cắt 1 nhát ngang trước cổ và đâm 1 nhát vào dưới tai trái. Thấy máu ra nhiều, Ph. đưa cho chị P. cái áo thun để băng cổ lại rồi ép chị P. quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, đối tượng trả lại tiền và lắc tay cho chị P. Đến khoảng 20 giờ 30’, chị P. nói Ph. chở về cửa hàng bán điện thoại của mình. Khi được đối tượng trả lại chiếc điện thoại, chị P. bí mật nhắn tin cầu cứu anh trai. Nhận được tin nhắn của em gái, anh T. và người nhà đã nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Ph. giao cho Công an xã Lộc Thành; đồng thời, đưa chị P. đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Các y bác sĩ đã khâu 24 mũi đối với vết thương trên cổ của chị.

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