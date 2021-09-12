Nóng: Bà Phương Hằng livestream gọi tên Trấn Thành, yêu cầu 'nôn' 9,5 tỷ trả cho cộng đồng vì lý do này

Trong buổi livestream tối ngày 12/9, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục gọi thẳng tên MC Trấn Thành với nhiều lời lẽ vô cùng gay gắt hậu sao kê 1000 trang.

Chiều ngày 12/9, bà Nguyễn Phương Hằng như đúng lời hẹn đã có buổi livestream giao lưu cùng với những người hâm mộ mình. Tại đây, bà cũng chính thức tuyên bố dừng lại vì thấy bản thân đã hoàn thành xong cuộc chiến, những người có liên quan sẽ bị pháp luật xử lý theo đúng quy định. Ngay sau đó, bà tiếp tục gọi tên MC Trấn Thành và cho rằng anh đã sai ngay từ đầu khi đứng ra kêu gọi quyên góp nhưng lại chuyển cho 2 người khác. Đồng thời, nữ đại gia gay gắt cho rằng nam MC phải chuyển ngay 9,5 tỷ ấy cho UBMT Tổ Quốc hoặc Hội Chữ thập đỏ nếu không sẽ phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của công dân" mà theo bà là tội hình sự.

Bà Phương Hằng livestream - Ảnh: Chụp màn hình "Trấn Thành nói quyên góp 9 tỷ rưỡi và đã chuyển cho mẹ nữ ca sĩ H và ĐN đó là câu chuyện của Trấn Thành, còn anh ta nhận của quý vị 9,5 tỷ thì phải có trách nhiệm với quý vị. Hai chuyện này khác nhau nha quý vị vì đây là việc của cộng đồng. Trấn Thành phải nôn ra 9,5 tỷ lại cho cộng đồng, hoặc là phải chuyển số đó vào Mặt trận Tổ quốc, hoặc Hội Chữ thập đỏ ngay và luôn. Trấn Thành tự ý mang tiền đi đưa người khác không có sự đồng ý của cộng đồng quyên góp thì anh phải chịu trách nhiệm" - bà Hằng nói trong livestream.

Ngoài ra, bà Hằng cũng nói thêm đến thời điểm hiện tại, những ai đã từng chuyển tiền cho Trấn Thành đều có quyền lập đơn tố giác anh vì đã có đủ căn cứ để khởi tố. MC Trấn Thành - Ảnh: Internet Trước đó, bà Phương Hằng đã tố Trần Thành thiếu minh bạch trong chuyện từ thiện và yêu cầu nam MC sao kê. Thậm chí, trong 1 lần livestream, bà Hằng còn tuyên bố sẽ tặng cho nam nghệ sĩ 50 tỷ nếu chịu sao kê trong vòng 10 ngày như bà gia hạn. Đến ngày 7/9, MC Trấn Thành chính thức công bố 1000 tờ sao kê trong khoảng thời gian từ thiện từ ngày 14/10/2020 - 21/12/2020. Tối muộn cùng ngày, anh cũng có 1 đoạn clip giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng về những vấn đề liên quan đến số giấy tờ trên. Sao kê của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình Tối ngày 9/9, khi được các fan của Trấn Thành vào tận livestream hỏi về "kèo 50 tỷ" trước đó, bà Hằng đã có câu trả lời dứt khoát rằng bản thân không hề rút lời lại mà sẽ bảo lưu số tiền ấy. Nếu Trấn Thành để cơ quan chức năng chứng minh được bản sao kê là minh bạch và anh không làm gì trái với pháp luật thì bà sẽ tự giao ra 50 tỷ. Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

SỐC: Bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố chấm dứt 'cuộc chiến', dừng mọi hoạt động của Quỹ Hằng Hữu vì nguyên do này Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải một bức tâm thư tuyên bố sẽ chấm dứt "cuộc chiến" đã kéo dài hơn 6 tháng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ba-phuong-hang-livestream-goi-ten-tran-thanh-yeu-cau-non-9-5-ty-tra-cho-cong-dong-vi-ly-do-nay-423878.html